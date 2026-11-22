Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (22/11) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε κατοικία.

Εξαιτίας της φωτιάς, τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση του περιστατικού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πιπίνου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αλκιβιάδου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για την έκταση των ζημιών που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.