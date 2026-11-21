Η σορός και το σημείο ερευνήθηκαν από ιατροδικαστή καθώς και προσωπικό της Σήμανσης, ενώ ακολούθησε η μεταφορά (της σορού) με όχημα Γραφείου Τελετών.

Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την σορό σε προχωρημένη σήψη που εντοπίστηκε σε ακατοίκητο κτίριο στον Άγιο Παντελεήμονα. Μάλιστα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι απομακρύνθηκε από τον χώρο στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων, η σορός αγνώστου άνδρα που εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου.

Η σορός και το σημείο ερευνήθηκαν από ιατροδικαστή καθώς και προσωπικό της Σήμανσης, ενώ ακολούθησε η μεταφορά (της σορού) με όχημα Γραφείου Τελετών. Θα ακολουθήσουν εργαστηριακές εξετάσεις προκειμένου να αντληθούν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο άνηκε η σορός.