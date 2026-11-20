Προνομιακό όφελος 2.000€ για τις εκδόσεις MHEV 1.5 DSG 150hp των CUPRA Leon, Formentor και Terramar

Η CUPRA συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τους κανόνες της αυτοκίνησης, δημιουργώντας μοντέλα που ξεχωρίζουν για τον αντισυμβατικό τους χαρακτήρα, την τολμηρή σχεδίαση και τη δυναμική οδηγική τους συμπεριφορά. H ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε. προσφέρει τώρα ένα επιπλέον προνόμιο για την απόκτηση των CUPRA Leon, Formentor και Terramar στις εκδόσεις MHEV 1.5 DSG 150hp, με όφελος 2.000€ για περιορισμένο αριθμό άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων. Το συγκεκριμένο προωθητικό πρόγραμμα θα ισχύσει για νέες παραγγελίες που θα ταξινομηθούν μέχρι και τις 31/12/26.

CUPRA Formentor – Η δύναμη της διαφορετικότητας

Το CUPRA Formentor αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας. Με δυναμικές αναλογίες και έντονη προσωπικότητα, συνδυάζει τη σπορ οδήγηση με την ευελιξία και την πρακτικότητα ενός crossover SUV. Ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε για όσους επιλέγουν να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο.

CUPRA Leon – Η οδηγική απόλαυση στην καθημερινότητα

Το CUPRA Leon αναδεικνύει τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας μέσα από έναν συνδυασμό δυναμικής σχεδίασης, προηγμένης τεχνολογίας και οδηγικής ακρίβειας. Με ξεχωριστή παρουσία, μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε κάτι περισσότερο από μια απλή μετακίνηση.

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CUPRA Terramar – Η δυναμική εκδοχή των SUV

Το CUPRA Terramar συνδυάζει την επιβλητική παρουσία ενός SUV με τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη σύγχρονη αισθητική της CUPRA. Οι έντονες γραμμές, το εκλεπτυσμένο εσωτερικό και οι σύγχρονες τεχνολογίες δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στον σπορ χαρακτήρα, την άνεση και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Η εμπειρία CUPRA, με ένα επιπλέον προνόμιο

Η επιλογή ενός CUPRA δεν αφορά απλώς την απόκτηση ενός αυτοκινήτου. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στην οδήγηση και την κινητικότητα. Με το επιπλέον όφελος των 2.000€, η απόκτηση των CUPRA Leon, Formentor και Terramar στις εκδόσεις MHEV 1.5 DSG 150hp συνοδεύεται από ένα ακόμη προνόμιο, διατηρώντας αναλλοίωτες τις αξίες που κάνουν τη μάρκα να ξεχωρίζει.