Με δυναμική σχεδίαση, σπορ χαρακτήρα, προηγμένη τεχνολογία και αμιγώς ηλεκτρική φιλοσοφία, το CUPRA Raval φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης.

Η ηλεκτροκίνηση αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση με το νέο Raval, ένα μοντέλο που έρχεται να αποδείξει ότι η αστική μετακίνηση μπορεί να συνδυάζει την αποδοτικότητα με το συναίσθημα, την τεχνολογία με την οδηγική απόλαυση και την πρακτικότητα με έναν έντονα ξεχωριστό σχεδιαστικό χαρακτήρα.

Η νέα πρόταση της CUPRA δεν αντιμετωπίζει την ηλεκτρική κινητικότητα ως έναν απλό συμβιβασμό για όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη, αλλά ως μια ευκαιρία για να δημιουργηθεί μια νέα οδηγική εμπειρία, με προσωπικότητα και δυναμισμό.

Παράλληλα, η προσθήκη της έκδοσης CUPRA RAVAL Plus Edge διευρύνει τις επιλογές, προσφέροντας έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συνδυασμό ηλεκτρικής τεχνολογίας, σύγχρονων λειτουργιών και εξοπλισμού άνεσης.

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Σχεδίαση που ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά

Αρκεί μια πρώτη ματιά για να γίνει αντιληπτό ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης. Η σχεδιαστική ταυτότητα του Raval ακολουθεί τη χαρακτηριστική φιλοσοφία της CUPRA, με αιχμηρές γραμμές, δυναμικές αναλογίες και λεπτομέρειες που αναδεικνύουν τον σπορ χαρακτήρα του. Η εξωτερική εμφάνιση συνδυάζει την αεροδυναμική προσέγγιση με μια έντονα συναισθηματική σχεδιαστική γλώσσα, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που δεν περνά απαρατήρητο.

Ξεχωριστή θέση στην εικόνα του έχουν τα τρισδιάστατα πίσω φωτιστικά σώματα 3D Infinity, οι φωτιζόμενες κρυφές χειρολαβές που αναδύονται με ένα απλό άγγιγμα, αλλά και οι προηγμένοι προβολείς Tri-LED Matrix, οι οποίοι προσαρμόζουν τη φωτεινή δέσμη ώστε να εξασφαλίζουν καλύτερη ορατότητα χωρίς να ενοχλούν τους υπόλοιπους οδηγούς. Οι επιλογές εξατομίκευσης σε χρώματα και ζάντες αλουμινίου, που φτάνουν έως τις 19 ίντσες, επιτρέπουν στον οδηγό να διαμορφώσει ένα Raval που ανταποκρίνεται στο προσωπικό του στιλ.

Σπορ χαρακτήρας και ηλεκτρική αυτονομία

Η δυναμική εμφάνιση συνοδεύεται από αντίστοιχη τεχνολογική προσέγγιση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Το CUPRA Raval έχει εξελιχθεί με γνώμονα την προσφορά μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας, στην οποία η άμεση απόκριση του ηλεκτροκινητήρα και η αθόρυβη λειτουργία συνδυάζονται με χαρακτηριστικά που ενισχύουν την οδηγική απόλαυση.

Στην έκδοση Endurance, το μοντέλο αποδίδει 155 kW (211 ίππους), ενώ η αυτονομία φτάνει έως τα 440 χιλιόμετρα. Για όσους αναζητούν ακόμη πιο έντονες επιδόσεις, η έκδοση VZ ανεβάζει την ισχύ στα 166 kW (226 ίππους), διατηρώντας την ανακοινωμένη αυτονομία έως τα 440 χιλιόμετρα. Η συγκεκριμένη έκδοση ενισχύει τον σπορ προσανατολισμό με ζάντες 19 ιντσών, καθίσματα Cup-Bucket και φωτιστικά σώματα Matrix LED.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνολογική βάση του αυτοκινήτου, καθώς η ηλεκτρική αρχιτεκτονική του επιτρέπει να συνδυάζει τις compact διαστάσεις με μια σύγχρονη προσέγγιση στην καθημερινή μετακίνηση. Το Raval απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα ευέλικτο αυτοκίνητο για το αστικό περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν την επιθυμία τους για δυναμική οδήγηση και ισχυρές επιδόσεις.

Ψηφιακό περιβάλλον και τεχνολογία που αναβαθμίζει την καθημερινότητα

Στο εσωτερικό, η CUPRA έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία μιας σύγχρονης και οδηγοκεντρικής ατμόσφαιρας. Τα σπορ καθίσματα bucket, με επενδύσεις από vegan υλικά, ενισχύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα της καμπίνας, ενώ οι λεπτομέρειες φωτισμού και οι εξατομικευμένες προβολές στις πόρτες δημιουργούν μια ιδιαίτερη εμπειρία κάθε φορά που ο οδηγός επιβιβάζεται.

Το σύστημα Smartlight Next Gen συνδυάζει τον φωτισμό LED με ηχητικά εφέ CUPRA, προσφέροντας μια διαφορετική διάσταση στην επικοινωνία του αυτοκινήτου με τον οδηγό. Την ίδια στιγμή, το προαιρετικό ηχοσύστημα Sennheiser ισχύος 475 W αναβαθμίζει την ακουστική εμπειρία, μετατρέποντας ακόμη και τις σύντομες καθημερινές διαδρομές σε μια πιο απολαυστική διαδικασία.

Η τεχνολογία δεν περιορίζεται, ωστόσο, στην αισθητική. Το Digital Key επιτρέπει το κλείδωμα, το ξεκλείδωμα και την εκκίνηση του αυτοκινήτου μέσω smartphone, περιορίζοντας την ανάγκη χρήσης συμβατικού κλειδιού. Παράλληλα, τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης και οι λειτουργίες στάθμευσης, όπως το Remote Park Assist και η κάμερα Top View, διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα σε δρόμους με αυξημένη κίνηση και περιορισμένους χώρους στάθμευσης.

CUPRA RAVAL Plus Edge: Περισσότερη τεχνολογία και ευκολία στην ηλεκτρική εμπειρία

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στην οικογένεια του Raval είναι η νέα έκδοση CUPRA RAVAL Plus Edge, η οποία απευθύνεται σε όσους θέλουν να συνδυάσουν την ηλεκτρική μετακίνηση με ένα πλουσιότερο πακέτο σύγχρονων λειτουργιών.

Η έκδοση Plus βασίζεται σε ηλεκτροκινητήρα ισχύος 99 kW (135 ίππων) και αξιοποιεί νέα μπαταρία τεχνολογίας LFP (Lithium Iron Phosphate), προσφέροντας αυτονομία έως 300 χιλιόμετρα.

Το στοιχείο που κάνει την Plus Edge ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι το πακέτο εξοπλισμού EDGE, το οποίο προσθέτει λειτουργίες που έχουν άμεση χρησιμότητα στην καθημερινότητα.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται η ασύρματη φόρτιση smartphone ισχύος 15 W, η τεχνολογία Vehicle-to-Load (V2L), μέσω της οποίας μπορεί να τροφοδοτηθεί με ηλεκτρική ενέργεια εξωτερικός εξοπλισμός, όπως ένας φορητός υπολογιστής ή ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, καθώς και το σύστημα Kessy Advanced για πρόσβαση χωρίς κλειδί.

Επιπλέον, η δυνατότητα χρήσης του smartphone ως ψηφιακού κλειδιού ενισχύει ακόμη περισσότερο την ευκολία και τη συνδεσιμότητα. Η φόρτιση πραγματοποιείται με ισχύ έως 11 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και έως 88 kW σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος (DC), με τη διαδικασία από το 10% έως το 80% να διαρκεί περίπου 23 λεπτά, σύμφωνα με τα εργοστασιακά στοιχεία.

Το CUPRA Raval αποδεικνύει ότι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης μπορεί να έχει ξεκάθαρη ταυτότητα και να προσφέρει πολύ περισσότερα από οικονομικές και αθόρυβες μετακινήσεις. Με διαφορετικές επιλογές ισχύος, προηγμένα συστήματα, πλούσιες δυνατότητες εξατομίκευσης και τη νέα έκδοση Plus Edge να προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, η ηλεκτρική πρόταση της CUPRA φιλοδοξεί να αποτελέσει μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της νέας γενιάς αστικών και περιαστικών μοντέλων.