Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ένα διευρυμένο δίκτυο εμπλεκομένων, σε βάρος των οποίων διαπιστώνονται ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο «στόχαστρο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται περισσότερα από 210 πρόσωπα στην υπόθεση της αλυσίδας φούρνων « Το Χωριάτικο», ενώ ήδη έχουν δεσμευτεί πάνω από 90 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Μεγάλα χρηματικά ποσά έχουν εντοπιστεί και στο εξωτερικό

Αποκαλυπτικά στοιχεία για περισσότερα από 210 φυσικά πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες προκύπτουν από την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που είναι σε εξέλιξη για την υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ένα διευρυμένο δίκτυο εμπλεκομένων, σε βάρος των οποίων διαπιστώνονται ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μέχρι στιγμής ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαρ. Βουρλιώτης με διάταξή του έχει δεσμεύσει περισσότερα από 90 ακίνητα , πολλά εκ των οποίων σε περιοχές «φιλέτα» της χώρας. Η αξία μάλιστα των ακινήτων σε όλη τη χώρα, οι τραπεζικές καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα εκτιμάται ότι είναι άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Μεγάλα χρηματικά ποσά όμως φαίνεται πως έχει εντοπίσει η Αρχή και σε χώρες του εξωτερικού. Το σημαντικό είναι μάλιστα πως πρόκειται για ποσά που μέχρι τώρα ήταν άγνωστα αλλά βρέθηκαν, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ελληνικής Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού.

Τις επόμενες ημέρες ο κ. Βουρλιώτης αναμένεται να αποστείλει στον εισαγγελέα, πολυσέλιδο πόρισμα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει προκειμένου να αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες της Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση πάντως που αποκαλυφθούν και νέα στοιχεία κατά την εξέλιξη της έρευνας, τότε και αυτά θα αποσταλούν αμέσως στην ποινική δικαιοσύνη που έχει και τον τελευταίο λόγο.