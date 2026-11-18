Η επίσκεψη του ποντίφικα είχε πολλά απρόοπτα.

Ακόμη ένα ατύχημα είχε ο Πάπας Λέοντας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Λατινική Αμερική.

Την πρώτη μέρα της προσγείωσής του, την ώρα που ο ποντίφικας βρισκόταν πάνω σε ένα ανοιχτό βανάκι μέσα στο πλήθος, ένα ροζάριο που πέταξε παρευρισκόμενος, κατάφερε να τον βρει το μάτι του.

Το δεύτερο ατύχημα συνέβη στην πόλη Καγιάο, όταν ο οδηγός του οχήματός του, φρέναρε απότομα για να αποφύγει σύγκρουση με μοτοσικλέτα της συνοδείας. Ο Πάπας χτύπησε το κεφάλι του στο πίσω μέρος του μπροστινού καθίσματος, με τους παρευρισκόμενους να αντιλαμβάνονται το συμβάν και μένουν έκπληκτοι.

Τελευταίος σταθμός του ταξιδιού ήταν το Περού, όπου διαθέτει υπηκοότητα και το θεωρεί δεύτερη πατρίδα του.

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