Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία της 61χρονης στο Θησείο, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποδίδει τον θάνατό της σε στραγγαλισμό. Ο 63χρονος σύντροφός της, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και ζήτησε προθεσμία για την απολογία του.

Ο 63χρονος κατηγορείται ότι αφαίρεσε με βίαιο τρόπο τη ζωή της 61χρονης συντρόφου του μέσα στο σπίτι τους, στο Θησείο.

Ο κατηγορούμενος πέρασε την Πέμπτη (19/11) το κατώφλι των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή όπου ζούσε η 61χρονη πραγματοποιήθηκε μαζική φεμινιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία και τις αλλεπάλληλες δολοφονίες γυναικών στη χώρα μας.

Στραγγαλισμός η αιτία θανάτου της 61χρονης

Καθοριστικά στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας προκύπτουν από την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η 61χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ των οποίων στον θώρακα, το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.

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Ωστόσο, ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ο στραγγαλισμός.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), όταν ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ενημέρωσε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του, η οποία είχε χάσει τις αισθήσεις της.

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Ο ίδιος παρέμεινε στο σημείο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και παραδόθηκε στους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 61χρονη νεκρή μέσα στην κατοικία τους, με εμφανή σημάδια και μώλωπες από τον ξυλοδαρμό.

Ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Ακροπόλεως, που έχει αναλάβει την προανάκριση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τι ισχυρίζεται ο 63χρονος για τη δολοφονία

Μέχρι στιγμής, από την αστυνομική έρευνα δεν έχει προκύψει καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι Αρχές αναμένεται να συλλέξουν πληροφορίες από γείτονες και πρόσωπα του περιβάλλοντος τόσο του θύματος όσο και του κατηγορουμένου.

Από την πλευρά του, ο 63χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι η σύντροφός του αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, με έντονα και βίαια ξεσπάσματα, και ότι παρακολουθούνταν από ψυχίατρο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κατά τη διάρκεια του καβγά τη χτύπησε στο στήθος, επιχειρώντας ουσιαστικά να συνδέσει την πράξη του με την ένταση του επεισοδίου. Ωστόσο, τα ιατροδικαστικά ευρήματα κατέγραψαν τραύματα και στον λαιμό της 61χρονης, ενώ ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ο στραγγαλισμός.