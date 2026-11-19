Ίχνη στραγγαλισμού, σπασμένα πλευρά και μώλωπες εντόπισε ο ιατροδικαστής που κλήθηκε να εξετάσει το άψυχο σώμα της 61χρονης.

Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην Ακρόπολη, βρέθηκε μία 61χρονη γυναίκα έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της..

Ο δράστης ομολόγησε την γυναικοκτονία ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως η σύζυγός του αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, παρουσιάζοντας έντονα και βίαια ξεσπάσματα, και για αυτό παρακολουθούνταν από ψυχίατρο.

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση, η σορός της γυναίκας έφερε ίχνη στραγγαλισμού και σπασμένα πλευρά, ενώ εκτεταμένοι μώλωπες εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Ο δράστης δικαιολόγησε το σπάσιμο στα πλευρά λέγοντας πως αφού την ξυλοκόπησε, και πριν πάρει το 100 προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ.

Επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα

Ο λόγος που επικαλέστηκε την ψυχολογική κατάσταση της συζύγου του ήταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, για να αποδώσει την πράξη του σε ένα έντονο ξέσπασμα της γυναίκας, επιχειρώντας -με προκλητικό τρόπο- να δικαιολογήσει τη δολοφονία της.

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Ο δράστης τόνισε πως κατά τη διάρκεια του καβγά την χτύπησε στο στήθος. Ωστόσο στο σώμα της διαπιστώθηκαν έντονα σημάδια και στην περιοχή του λαιμού.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν και μετά τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στο θύμα.