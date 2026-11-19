Σχεδόν οι μισές γυναίκες στη Δυτική και Κεντρική Αφρική δεν μπορούν να αρνηθούν τη σεξουαλική συνεύρεση, με τα νεαρά κορίτσια να πλήττονται περισσότερο, διαπιστώνει το Ταμείο Πληθυσμού του ΟΗΕ (UNFPA).

Μία στις τέσσερις γυναίκες σε όλο τον κόσμο δεν έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί όταν ο σύζυγος ή ο σύντροφός της απαιτεί σεξουαλική επαφή, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

Στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, σχεδόν οι μισές γυναίκες (45%) δεν μπορούν να πουν «όχι» μέσα στον ίδιο τους τον γάμο, ενώ το ίδιο αδιέξοδο αντιμετωπίζει το ένα τρίτο των γυναικών (33%) στην Ανατολική και Νότια Αφρική, καθώς και στα αραβικά κράτη. Στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, μία στις δέκα γυναίκες αδυνατεί να αρνηθεί το σεξ, αναφέρει η έκθεση του Ταμείου Πληθυσμού του ΟΗΕ (UNFPA) που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Οι νεότερες γυναίκες και τα κορίτσια ηλικίας 15 έως 19 ετών είχαν ακόμη μικρότερη δύναμη να αρνηθούν, σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες γυναίκες ηλικίας 45 έως 49 ετών, σύμφωνα με ανάλυση της έκθεσης σε οκτώ χώρες με συγκρίσιμα στοιχεία (Αγκόλα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Καζακστάν, Μαλάουι, Μάλι, Νιγηρία, Τατζικιστάν και Ζάμπια). Τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με έρευνες που δείχνουν ότι τα έφηβα κορίτσια υφίστανται εξαιρετικά υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας.

«Πρόκειται για πραγματικά θλιβερά στοιχεία», δήλωσε ο Ζαν-Πολ Μουρούνγκα (Jean-Paul Murunga), δικηγόρος στον διεθνή οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων Equality Now. «Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι ολόκληρη η αφρικανική ήπειρος έχει υιοθετήσει το Πρωτόκολλο του Μαπούτο, το οποίο θέτει δεσμευτικά νομικά πρότυπα για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θα επωφεληθούν από αυτές τις δεσμεύσεις».

Το Πρωτόκολλο του Μαπούτο, μια συνθήκη-ορόσημο που υιοθετήθηκε από την Αφρικανική Ένωση το 2003, κατοχυρώνει τα δικαιώματα των γυναικών και υποχρεώνει τα κράτη να τις προστατεύουν από τη βία. Επιβεβαιώνει ότι ο γάμος πρέπει να βασίζεται στην πλήρη συναίνεση και εγγυάται το δικαίωμα των γυναικών στην υγεία.

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«Η βασική αρχή είναι αδιαμφισβήτητη: η σεξουαλική επαφή χωρίς ελεύθερη και εκούσια συναίνεση συνιστά σεξουαλική βία, ακόμη και εντός του γάμου», τόνισε ο Μουρούνγκα. «Ο γάμος δεν δημιουργεί διαρκή ή σιωπηρή συναίνεση. Μια γυναίκα διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν, πότε και πώς θα συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα».

Όπως ανέφερε, ως πρώτο βήμα θα πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία περί βιασμού σε ολόκληρη την ήπειρο. Σύμφωνα με έκθεση του ίδιου του Μουρούνγκα το 2024, ο συζυγικός βιασμός δεν ποινικοποιείται σε αρκετές αφρικανικές χώρες. Επτά χώρες εξαιρούν ρητά τους συζύγους από τη δίωξη για βιασμό εντός γάμου, μεταξύ των οποίων η Ακτή Ελεφαντοστού, η Αιθιοπία και το Νότιο Σουδάν. Ορισμένες άλλες, όπως η Τανζανία και η Ερυθραία, ποινικοποιούν τον συζυγικό βιασμό μόνο όταν το ζευγάρι δεν συζεί.

Σε χώρες όπου επιτρέπονται οι παιδικοί γάμοι και δεν ποινικοποιείται ο συζυγικός βιασμός, τα παιδιά μένουν απροστάτευτα. Δημιουργείται ένα νομικό κενό για πράξεις που, εκτός γάμου, θα χαρακτηρίζονταν βιασμός, ενώ οι ανήλικες σύζυγοι έχουν ελάχιστες επιλογές προστασίας από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση. Στην Γκαμπόν, για παράδειγμα, όταν ένας άνδρας παντρευτεί ένα παιδί που έχει απαγάγει, μπορεί να διωχθεί ποινικά μόνο αφού ακυρωθεί ο γάμος.

Πίσω από αυτούς τους νόμους κρύβεται η εσφαλμένη αντίληψη ότι ο συζυγικός βιασμός δεν υφίσταται ως έννοια, επειδή θεωρείται πως με τον γάμο οι σύζυγοι δίνουν μόνιμη συναίνεση για σεξ στους συζύγους τους. Σε πολλές περιοχές, η θρησκεία παίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση αυτών των αντιλήψεων.

Η Αλιμάτου Ντιμονεκένε, ιδρύτρια της οργάνωσης A Girl At A Time που στηρίζει έφηβα κορίτσια στη Σιέρα Λεόνε, δήλωσε ότι στην Αφρική δεν έχει ανοίξει ακόμη η συζήτηση γύρω από τη συναίνεση στον γάμο. «Δεν έχουμε καν ξεκινήσει τη συζήτηση [για τον συζυγικό βιασμό]», είπε. «Οι γυναίκες δεν θα το αποκαλέσουν ποτέ βιασμό· βρίσκουν δικαιολογίες γι’ αυτό ή κατηγορούν ακόμη και τον εαυτό τους».

Και πρόσθεσε: «Στη Δυτική Αφρική, το σεξ θεωρείται υποχρέωση μέσα στον γάμο. Πρέπει να κάνεις ό,τι απαιτεί ο σύζυγός σου.

»Από τη στιγμή που θα πληρώσει την "τιμή της νύφης" [παραδοσιακό γαμήλιο έθιμο κατά το οποίο ο γαμπρός καταβάλλει χρήματα, ζώα ή αγαθά στην οικογένεια της νύφης], του ανήκεις και δεν μπορείς να απορρίψεις τις απαιτήσεις του. Ό,τι θέλει, το παίρνει - είτε πρόκειται για την ερωτική επαφή, είτε για τα οικονομικά, είτε για την ανατροφή των παιδιών».

Πηγή: Guardian