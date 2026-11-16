Κατηγορούμενη και η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού, η οποία δικάζεται εκ νέου μετά την έφεση της Εισαγγελίας Εφετών κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που την έκρινε αθώα.

Την ώρα που συγκεντρωμένοι έξω από το Εφετείο σε ένδειξη συμπαράστασης της 12χρονης και της οικογένειάς της, ζητούσαν να αποδοθεί Δικαιοσύνη και να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη στην νοσηρή υπόθεση του Κολωνού, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας προχωρούσε στην αναβολή της δίκης για τις 3 Φεβρουαρίου του 2027.

Αιτία, το κώλυμα στο πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων ο οποίος ασθένησε αιφνιδίως.

Γιατί αποφασίστηκε η αναβολή της δίκης

Με την απόφαση τους αυτή, οι δικαστές συντάχθηκαν με την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία πρότεινε αντί διακοπής η υπόθεση να αναβληθεί, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος, ώστε η υπόθεση να εκδικαστεί χωρίς να υπάρχει πίεση χρόνου, καθώς η ίδια αφυπηρετεί τον Ιούνιο του 2027.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, η δίκη αυτή στην οποία ο αριθμός των κατηγορουμένων φτάνει τους 20, είναι πολυπρόσωπη με δεκάδες δικηγόρος και εάν ξεκινήσει τώρα «θα γινόταν με πίεση και πολλή βιασύνη και δεν αξίζει στην υπόθεση αυτή να της συμβεί. Δεν θα μπορούσε να εξασφαλιστεί δίκαιη δίκη που θα οδηγούσε σε δίκαιη απόφαση υπό συνθήκες πίεσης».

Στο εδώλιο Ηλίας Μίχος και ο «Μιχάλης»

Στην αίθουσα του δικαστηρίου πάντως προσήχθη από τις φυλακές ο βασικός κατηγορούμενος Ηλίας Μίχος ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για βιασμό ανηλίκου σε ισόβια και επιπλέον 27 χρόνια κάθειρξης για επιμέρους αδικήματα που αφορούν την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 12χρονης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρών ήταν και ο πρώην ναυτικός με το ψευδώνυμο «Μιχάλης», ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε 18 έτη κάθειρξη για διακεκριμένη μαστροπεία και παιδική πορνογραφία.

Κατηγορούμενη και η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού, η οποία δικάζεται εκ νέου μετά την έφεση της Εισαγγελίας Εφετών κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που την έκρινε αθώα για τις κατηγορίες της μαστροπείας και της πορνογραφίας ανοίγοντας το δρόμο για την αποφυλάκιση της . Η έφεση ασκήθηκε καθώς κρίθηκε ότι έγινε πλημμελή αξιολόγηση αποδεικτικών στοιχείων.

Οι 17 κατηγορούμενοι που φέρονται ως «πελάτες»

Εκτός από τους τρεις πρώτους κατηγορούμενους στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο δικάζονται και 17 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται πως ήταν «πελάτες» στα ραντεβού κακοποίησης της ανήλικης .

Πρωτόδικα έχουν καταδικαστεί κατά περίπτωση για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο τετελεσμένες ή σε απόπειρα και παιδική πορνογραφία. Ωστόσο, αν και τους επιβληθεί σε πρώτο βαθμό ποινές από 13 μήνες έως 7 χρόνια, παρέμειναν ελεύθεροι καθώς η έφεσή τους έχει αναστέλλουσα δύναμη.