Ο Ράσελ Μπραντ πρέπει να εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του.

Ποινή φυλάκισης 10,5 ετών επιβλήθηκε στον Ράσελ Μπραντ για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Την περασμένη Πέμπτη (5/11), δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε τον Βρετανό ηθοποιό ένοχο για τον βιασμό μίας γυναίκας και για σεξουαλική επίθεση σε άλλες τρεις. Σήμερα, Δευτέρα (9/11), ανακοινώθηκε η ποινή του 51χρονου.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν επέβαλε στον Ράσελ Μπραντ ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών, προσθέτοντας ότι θα υπηρετήσει τα δύο τρίτα της ποινής του, προτού μπορέσει να αποφυλακιστεί υπό όρους. Ο 51χρονος ήταν ένα αρπακτικό που πίστευε ότι «φήμη σημαίνει ότι μπορείς να συμπεριφέρεσαι όπως θέλεις, όποτε θέλεις, χωρίς να σε περιορίζουν οι κανόνες με τους οποίους ζουν οι αξιοπρεπείς άνθρωποι», τόνισε ο δικαστής.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής, οι εισαγγελείς διάβασαν δήλωση της γυναίκας την οποία βίασε ο Μπραντ το 2009, στην οποία ανέφερε ότι το τραύμα από την επίθεση «είναι κάτι που κουβαλάω κάθε ημέρα και συχνά φαίνεται σαν να μην τελειώνει ποτέ».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, ερευνώνται άλλες δύο καταγγελίες σε βάρος του Μπραντ για βιασμό. Η μία καταγγελία αφορά κορίτσι 16 ετών τη στιγμή της σεξουαλικής επίθεσης. Ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε την περασμένη Παρασκευή ότι δεν θα εκπλαγεί εάν ακολουθήσουν κι άλλες καταγγελίες.

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Τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ποινή, ο Μπραντ ήταν ατάραχος. Είπε στη σύζυγό του ότι «θα είμαστε ΟΚ», προτού τον απομακρύνουν αστυνομικοί. Ο 51χρονος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Στη δίκη αθωώθηκε για άλλες δύο κατηγορίες για βιασμό και μία για απόπειρα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Με πληροφορίες από Reuters