Οι καταγγελίες της σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, την οδήγησαν όχι μόνο στο εδώλιο του κατηγορουμένου αλλά στην καταδίκη.

Από καταγγέλλουσα σε κατηγορούμενη μετατράπηκε η γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή

Οι καταγγελίες της σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, την οδήγησαν όχι μόνο στο εδώλιο του κατηγορουμένου αλλά στην καταδίκη. Παρά την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας για την απαλλαγή της, η γυναίκα που είχε στραφεί σε βάρος του γνωστού ηθοποιού -σκηνοθέτη, κατηγορώντας τον για βιασμό, για τον οποίο όμως εκείνος αθωώθηκε, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Είχε υποβληθεί μήνυση

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος της για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, αδικήματα για τα οποία η κατηγορουμένη κλήθηκε να λογοδοτήσει.

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω «άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα». Εγώ δε σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός» είπε ο πρόεδρος της έδρας μετά το ξέσπασμα γυναίκας από το ακροατήριο που φώναξε «Ντροπή!» μετά την ανακοίνωση ενοχής.

Στην αγόρευσή του πάντως ο εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή της κατηγορουμένης, τονίζοντας πως δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία για την ενοχή της, ενώ το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.