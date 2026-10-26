Το επιβεβαιώνει ο Νίκος Παππάς, το διαψεύδει ο Τσουκαλάς, κοινός στόχος ο Τσίπρας.

Διαστάσεις λαμβάνει η αποκάλυψη της εφημερίδας «Παραπολιτικά» το περασμένο Σάββατο με τίτλο «Προς συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – Ο Αλέξης Τσίπρας τους φέρνει πιο κοντά».

-Έως και τη Δευτέρα ούτε η Χαριλάου Τρικούπη ούτε η Κουμουνδούρου είχαν διαψεύσει το δημοσίευμα. Το Dnews (ΕΔΩ) το πρωί της Κυριακής είχε αναρωτηθεί γιατί τουλάχιστον η Κουμουνδούρου δεν διαψεύδει το δημοσίευμα, αλλά ούτε μετά από αυτό υπήρξε διάψευση.

-Η «Απογευματινή» αποκάλυψε ραντεβού συνάντηση στο «Φίλιον» την περασμένη Τετάρτη του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, και του ομολόγου του στον ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μελίδη, παρουσία του στελέχους της Χαριλάου Τρικούπη και συνεργάτη του προέδρου του κόμματος Θανάση Ζαννιά. Ο Κώστας Τσουκαλάς επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως επρόκειτο αποκλειστικά για κοινωνική συνάντηση.

-Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών», απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο κόμμα, επιμένοντας στην αυτόνομη κάθοδο της Χαριλάου Τρικούπη στις εκλογές.

-Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ωστόσο, με δηλώσεις του στον ίδιο ραδιοσταθμό, επιβεβαίωσε το δημοσίευμα. «Το να συζητούν τα κόμματα είναι αναγκαίο, ειδικά τα προοδευτικά», είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Προφανώς, προεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να υπάρξει, ενώ πολύ δύσκολη είναι και τυχόν συνεργασία στις δεύτερες εκλογές, εκτός και αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει εκτός Βουλής.

-Είναι εντυπωσιακό πως κάποιοι δεν ήθελαν τον διάλογο μεταξύ των δύο κομμάτων όταν στην Κουμουνδούρου υπήρξε άλλη ηγεσία, ακόμα και ο Σωκράτης Φάμελλος ή στη Νέα Αριστερά ο Αλέξης Χαρίτσης.

-Στόχος είναι προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας, που δείχνει να αποτελεί τον μεγαλύτερο αντίπαλο τόσο για τη Χαριλάου Τρικούπη όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

-Ενδιαφέρον έχει πως δεν έχει αντιδράσει για την όλη συζήτηση κάποιο από τα στελέχη της λεγόμενης «δεξιάς» πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ, η οποία μέχρι τώρα δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί της όσον αφορά τη συνεργασία με την Αριστερά!

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται!