Τι άλλο να κάνουμε, ποπ κορν να ψήσουμε;

Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου με ενιαίο εισιτήριο 3€ για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές, σε όλους τους κινηματογράφους της χώρας.

Η Γιορτή του Σινεμά, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το μεγάλο ετήσιο ραντεβού του κοινού με τη μεγάλη οθόνη.

Για τους κινηματογραφόφιλους, είναι μια μέρα που δεν ξέρουν τι να πρωτοδιαλέξουν. Για αρκετούς είναι η κατάλληλη μέρα για εκείνη την ταινία που θέλουν τόσο πολύ να δουν. Και υπάρχουν και εκείνοι που θα δουν δύο ταινίες στη σειρά.

Για να μην ψάχνετε τελευταία στιγμή, εμείς συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε τις ταινίες που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς στην προσιτή τιμή των τριών ευρώ.

Αναγέννηση

Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι «επικίνδυνοι» εξακολουθούν να ονειρεύονται, διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ένας νεαρός ονειροπόλος μετενσαρκώνεται μέσα από πέντε εποχές και πέντε διαφορετικά κινηματογραφικά στυλ. Καθώς ο 20ός αιώνας εκτυλίσσεται, μια γυναίκα ακολουθεί τα ίχνη του.

{https://youtu.be/3nX0mCUdX-0?si=hgwdKtpsewK2ankI}

Γάτες στο Μουσείο 2: Οι Θησαυροί της Αιγύπτου

Η παρέα που έσωσε τη Μόνα Λίζα επιστρέφει και αυτή τη φορά κάνει άνω-κάτω τις πυραμίδες της Αιγύπτου!

{https://youtu.be/xewqow7ltkQ?si=RlhPkDCr-gjx6-Oa}

Έτσι Ξαφνικά

Η Μαρί-Λου Φονταίν, διευθύντρια ενός οίκου ευγηρίας στο Παρίσι, αγωνίζεται για μια πιο ανθρώπινη φροντίδα των ηλικιωμένων, υιοθετώντας τη μέθοδο «Humanitude», παρά τις αντιστάσεις της ομάδας της. Η γνωριμία της με τη Μαρί Μορισάκι, μια γιαπωνέζα θεατρική συγγραφέα, αλλάζει τη ζωή της.

{https://youtu.be/BB3Hx3e3tk8?si=JIjkxtqucfGHHH5o}

Η Βαλίτσα

Τρεις φίλες, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος Alice & the bunnies Αλίκη, η ηθοποιός Μαρίνα και η λογίστρια Βάσω, συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, χήρα ιατρού και δεινή χρήστρια εφαρμογής AI, κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά.

Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μίας γυναίκας και οι ζωές όλων παίρνουν μοιραία μια άλλη τροπή. Ένας μηχανισμός μικρό και μεγάλο-απατεώνων βάζει στόχο τα κορίτσια και τη Στέλλα χωρίς εκείνες να έχουν πολυκαταλάβει που έχουν μπλέξει…

{https://youtu.be/B08_fPNqyBI?si=lHsRuFdPTxYi57qs}

Η Σκιά του Πατέρα μου

Μέσα στη δίνη της εκλογικής κρίσης της Νιγηρίας το 1993, δύο αδέλφια περιπλανιούνται στο Λάγος με τον πατέρα τους, βιώνοντας τους καθημερινούς του αγώνες, καθώς η πολιτική αναταραχή απειλεί το ταξίδι της επιστροφής τους στο σπίτι.

{https://youtu.be/DWermLDoLTE?si=l18-ex7K4hoKkFir}

Θυσία

Η Ελλάδα γίνεται το σκηνικό για το αγγλόφωνο ντεμπούτο του Ρομέν Γαβρά, γιου του σπουδαίου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, με πρωταγωνιστές τους Κρις Έβανς, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Σάλμα Χάγιεκ, Βενσάν Κασέλ και Τζον Μάλκοβιτς, σε μια παραγωγή της Heretic.

{https://youtu.be/1qTLUumwHcI?si=JOd3migOtl_Oz77i}

Μουλέν: O Αντιστασιακός

Τον Ιούνιο του 1943, ο Ζαν Μουλέν (Ζιλ Λελούς), ηγέτης της Γαλλικής Αντίστασης, συλλαμβάνεται στην προσπάθειά του να ενώσει ξανά τις δυνάμεις της «Armée Secrète» (Μυστικός Στρατός).

Ανακρινόμενος από τον Κλάους Μπάρμπι (Λαρς Άιντινγκερ), επικεφαλής της Γκεστάπο στη Λυών, ο Μουλέν έρχεται αντιμέτωπος με μια ανελέητη σύγκρουση.

Η τελευταία του μάχη απέναντι στη χειραγώγηση και τη βαρβαρότητα μόλις αρχίζει. Η τύχη της Ελεύθερης Γαλλίας εξαρτάται από αυτήν.

{https://youtu.be/4dLCBgQd2Qs?si=_-EnExZhFjtAEs4N}

Σεξ και Αίμα στο Κάμπ Μιάσμα

Η Χάνα Άινμπιντερ υποδύεται την Κρις, μια νεαρή δημιουργό που έγινε γνωστή στο Φεστιβάλ του Σάντανς και τώρα αναλαμβάνει να αναβιώσει ένα ξεχασμένο horror franchise, όπου ένας gender-fluid δολοφόνος τρομοκρατεί νεαρούς κατασκηνωτές σε μια λίμνη.

Ταξιδεύει «στον τόπο του εγκλήματος» για να συναντήσει την Μπίλυ Πρέστον (Τζίλιαν Άντερσον) σταρ της αρχικής ταινίας, που ζει εκεί απομονωμένη με σκοπό να την πείσει να πρωταγωνιστήσει και στο remake. Όμως, οι δύο γυναίκες βυθίζονται σε ένα ψυχολογικό και σεξουαλικό χάος, γεμάτο «fluids & bodies».

{https://youtu.be/MqeieNHZxRc?si=Js0Qaq5tjWNDcM2N}

Σιωπηλή Φίλη

Στην καρδιά ενός βοτανικού κήπου, σε μια πανεπιστημιούπολη της Γερμανίας, ορθώνεται ένα επιβλητικό δέντρο γκίνγκο μπιλόμπα. Αυτός ο σιωπηλός μάρτυρας έχει παρακολουθήσει, για περισσότερο από έναν αιώνα, τους ήσυχους ρυθμούς μεταμόρφωσης που διατρέχουν τρεις ανθρώπινες ζωές.

Το 2020, ένας νευροεπιστήμονας από το Χονγκ Κονγκ, μελετώντας τον νου των βρεφών, ξεκινά ένα απρόσμενο πείραμα με το γέρικο δέντρο.

Το 1972, ένας νεαρός φοιτητής, αλλάζει ριζικά μέσα από την απλή πράξη της παρατήρησης και της σύνδεσης με ένα γεράνι.

Το 1908, η πρώτη γυναίκα φοιτήτρια του πανεπιστημίου ανακαλύπτει, μέσα από τον φακό της φωτογραφίας, μοτίβα του σύμπαντος κρυμμένα ακόμα και στα πιο ταπεινά φυτά.

{https://youtu.be/4vf7B6udFGc?si=T-72aNuj3Z9GPWXa}

Ο Ασχημογλυκούλης

Ο Ασχημογλυκούλης, ο πιο άσχημος σκύλος στον κόσμο - και, κατά έναν περίεργο τρόπο, ο πιο χαριτωμένος - ονειρεύεται να πετύχει το ακατόρθωτο: να διαγωνιστεί στο περίφημο «Best in Dog Show».

Κόντρα σε κάθε εμπόδιο, θέλει να αποδείξει πως ακόμη και ο πιο απίθανος υποψήφιος αξίζει μια ευκαιρία, ελπίζοντας κρυφά πως θα βρει μια οικογένεια για πάντα.

{https://youtu.be/lQJqKxdp6mI?si=mD20raFMNj_z2ti2}

Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη: Encore

Μετά τα καταστροφικά γεγονότα που εξόντωσαν τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, οι εναπομείναντες ήρωες αγωνίζονται να συνεχίσουν τη ζωή τους. Τελικά, πρέπει να ενωθούν για να αποκαταστήσουν την τάξη και την αρμονία στο σύμπαν και να φέρουν πίσω τους αγαπημένους τους σε μια δραματική αναμέτρηση με τον Θάνος.

Η ειδική προβολή «Encore» της ταινίας που έσπασε τα ρεκόρ, περιλαμβάνει αποκλειστική ματιά στην πολυαναμενόμενη ταινία «Εκδικητές: Η Άνοδος του Doctor Doom» των Marvel Studios, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου.

{https://youtu.be/fI4k3RF4rRQ?si=ddo0mybOYm4M9w-y}

Clayface

Γνωρίστε το νέο πρόσωπο του Γκόθαμ και την πρώτη υπερηρωϊκή ταινία τρόμου σε παραγωγή των DC Studios.



Στο body horror (σωματικός τρόμος) του Τζέιμς Γουάτκινς, με τον Τομ Ράις Χάρις στον πρωταγωνιστικό ρόλο του cult αγαπημένου κακού της Γκόθαμ Σίτι, παρακολουθούμε την τρομακτική πτώση ενός άνδρα από ανερχόμενο αστέρι του Χόλιγουντ σε ένα παραμορφωμένο θύμα που αναζητά εκδίκηση.

{https://youtu.be/47lLDmnItig?si=EiEfMK3vyKYA5a7e}

Coyote Vs Acme

Μετά από δεκαετίες που γινόταν κομμάτια από βόμβες, κατεδαφιζόταν από δυναμίτες, παραμορφωνόταν από μαγνήτες, χτυπιόταν από ογκόλιθους, ποδοπατιόταν από τρένα, ξεγελιόταν από σήραγγες, εκτοξευόταν από ελατήρια, συνθλιβόταν από οδοστρωτήρες, συκοφαντημένος από αστοχίες, βασανισμένος από ελαστικά σχοινιά και ρουκέτες, μαχαιρωμένος πισώπλατα, εκτοξευμένος από πατίνια-ρουκέτες, αναποδογυρισμένος από μονόκυκλα, καταναλώνοντας χάπια σεισμού, εξαπατημένος από τεράστια λάστιχα και εκσφενδονισμένος με το κεφάλι από κάθε γκρεμό στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ο Wile E. Coyote (Ιδιοφυία) επιτέλους αντεπιτίθεται.

Συνεργαζόμενος με τον διαφημιζόμενο σε πινακίδες δικηγόρο ατυχημάτων Κέβιν Έιβερι (Γουίλ Φόρτε), αποφασίζουν να τα βάλουν με τον πονηρό εταιρικό σύμβουλο Μπάντι Κρέιν (Τζον Σίνα) και την ACME, Inc., τον εμμονικό με το κέρδος όμιλο που κρύβεται πίσω από κάθε μία από τις χαοτικές καταστροφές της ζωής του.

{https://youtu.be/iS0DEHvrrNs?si=WBBxORZyOHM9Fa7R}

Ντίγκερ

Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο (Τομ Κρουζ) ξεκινά μια αγωνιώδη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που ο ίδιος εξαπέλυσε αφανίσει τα πάντα.

{https://youtu.be/c4iKlvHt6O4?si=RXaqAR4cZl2OscH_}

Ξεχασμένο Νησί

Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια καθηλωτική και συγκινητική ιστορία για δύο κολλητές φίλες που πρέπει να ενωθούν ξανά πριν απομακρυνθούν οριστικά, στο Ξεχασμένο Νησί.

{https://youtu.be/PVx0jcw9cis?si=H_ictG_8DV7HcBKw}

Στην Καρδιά του Κτήνους

Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont (Μπραντ Πιτ) και ο σκύλος μάχης του, Odin, βρίσκονται εγκαταλελειμμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μαζί, αναγκάζονται να δώσουν μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης.

{https://youtu.be/sTvDtX12MHY?si=7A8gbnNpje_iAFnA}

Insidious: Έξω από το Απώτερο

Η Gemma (Amelia Eve), μία νεαρή μητέρα που μεγαλώνει την κόρη της στο πατρικό της σπίτι, ανακαλύπτει ότι μπορεί να ταξιδέψει στο Απώτερο, το καθαρτήριο των χαμένων ψυχών, στην καρδιά του σύμπαντος του Insidious.

Όταν κάτι δαιμονικό την κυνηγάει, η Gemma διαπιστώνει ότι έχει μία ικανότητα που αλλάζει τα πάντα: δεν επισκέπτεται απλώς το Απώτερο, αλλά μπορεί να φέρει ό,τι ζει μέσα σε αυτό στον πραγματικό κόσμο. Μόλις οι δαίμονες αντιλαμβάνονται τη δύναμή της, ο κόσμος μας γίνεται το παιχνίδι τους.

{https://youtu.be/XxYCG06NNSc?si=itybrhsZF5uezxdb}

Minions & Τέρατα

Πρόκειται για τη φασαριόζικη, ξεκαρδιστική και απολύτως αληθινή ιστορία του πώς τα Minions κατέκτησαν το Χόλιγουντ, έγιναν σταρ του σινεμά, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια συνασπίστηκαν για να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που τα ίδια προκάλεσαν.

{https://youtu.be/mq0gP7qfZyI?si=9xxhy-KCdM0UjDta}

Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο

Μια ομάδα νεαρών γιατρών ξεκινά μια ανθρωπιστική αποστολή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Όλοι είναι γεμάτοι ενθουσιασμό για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη, αλλά ο καθένας από αυτούς έχει τους δικούς του σκοπούς.

Ωστόσο, δεν αντιδρούν όλοι ευγενικά στην άφιξή τους και η επίσκεψή τους ξυπνά ένα αρχαίο αρπακτικό: την Μποϊούνα. Αυτό το μυθικό πλάσμα, που κυνηγά τόσο στη στεριά όσο και στο νερό, επιστρέφει για να υπερασπιστεί την επικράτειά του.

Στη μέση της πυκνής ζούγκλας, ξεσπά ένας ανελέητος αγώνας επιβίωσης, στον οποίο τα όρια μεταξύ κυνηγού και θηράματος γίνονται όλο και πιο ασαφή.

{https://youtu.be/qhBPL_ZR2ZM?si=jLUvr6BiaGVr1q_9}

Motor City

Ντιτρόιτ, δεκαετία ’70. Η ζωή του Τζον Μίλερ (Άλαν Ρίτσον), ενός εργάτη αυτοκινητοβιομηχανίας, καταστρέφεται όταν παγιδεύεται από έναν αδίστακτο μαφιόζο (Μπεν Φόστερ) και πηγαίνει φυλακή.

Χρόνια αργότερα, σκληραγωγημένος και σημαδεμένος από το παρελθόν, ο Μίλερ επιστρέφει αποφασισμένος να πάρει πίσω όσα του στέρησαν - τη ζωή του, αλλά και τη γυναίκα που αγάπησε (Σέιλιν Γούντλεϊ), και εξαπολύει ένα κύμα εκδίκησης σε όσους τον πρόδωσαν.



{https://youtu.be/LVSW4RBbGCY?si=H5bAZTrbtgxqNF5l}

Οδύσσεια

Η ταινία της χρονιάς εμπνέεται από τον Όμηρο και ανήκει στον Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Οδύσσεια, είναι μία μυθική επική περιπέτεια με γυρίσματα σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX.

Πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκ’ο, Ζεντάια και Σαρλίζ Θερόν.

{https://youtu.be/YJw4t5gpMB8?si=AFuaZdn2Nz361-hf}

Άλλη Μαμά

Από τον παραγωγό Τζέιμς Γουάν, έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου, και την Blumhouse Atomic Monster, το στούντιο πίσω από τα Backrooms και Εμμονή, έρχεται ένα ανατριχιαστικό ταξίδι από τον ανερχόμενο σκηνοθέτη του είδους Ρομπ Σάβατζ, στον ολοένα και πιο σκοτεινό κόσμο της μικρής Μπέλα, που δένεται με μια μοχθηρή οντότητα που κατοικεί στο σπίτι της και μοιάζει ανατριχιαστικά με την ίδια της τη μητέρα.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσαστέιν πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο, ως μητέρα της Μπέλα αλλά και ως η «Άλλη Μαμά», η ενσάρκωση της μυστηριώδους οντότητας.

{https://youtu.be/J6EaXtyDR5w?si=z3QTe8BxrTKKtIyU}

PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι

Όταν το πλοίο τους παγιδεύεται σε μια μυστηριώδη καταιγίδα, τα κουτάβια της PAW Patrol ξεβράζονται αναγκαστικά σε ένα αχαρτογράφητο τροπικό νησί γεμάτο δεινόσαυρους. Εκεί γνωρίζουν τον Ρεξ, ένα κουτάβι που έχει εγκαταλειφθεί στο νησί εδώ και χρόνια και έχει γίνει ειδικός σε όλα τα θέματα που αφορούν τους δεινόσαυρους.

Όταν ο μεγάλος αντίπαλος της PAW Patrol, ο δήμαρχος Χάμντινγκερ, αρχίζει να πραγματοποιεί απερίσκεπτες εξορύξεις με την ελπίδα να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς πόρους του νησιού, προκαλεί κατά λάθος την έκρηξη ενός τεράστιου, αδρανούς ηφαιστείου.

Τα κουτάβια της PAW Patrol βρίσκονται αντιμέτωπα με μια σειρά από επικίνδυνες αποστολές διάσωσης, πιο επικίνδυνες από όσες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς πρέπει να σταματήσουν τον Χάμντινγκερ πριν εξαφανιστεί κάθε ίχνος ζωής από το νησί.

{https://youtu.be/aGE48mv7SKs?si=I4LUOI_b7VYISZ_D}

Resident Evil

Από το μυαλό του οραματιστή σκηνοθέτη Zach Cregger (Weapons, Barbarian) έρχεται μια συναρπαστική — και τρομακτική — νέα ταινία της σειράς ταινιών Resident Evil.

Σε μια ολοκαίνουρια ιστορία, η ταινία ακολουθεί τον Bryan (Austin Abrams), έναν ιατρικό κούριερ που, χωρίς να το θέλει, βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν ασταμάτητο αγώνα επιβίωσης, καθώς μια μοιραία, φρικιαστική νύχτα διαλύει τα πάντα γύρω του και το χάος επικρατεί.

{https://youtu.be/DITgykl7948?si=evYgku-0Jbi3cmPO}

Λογική και Ευαισθησία

Από τις Focus Features και Working Title έρχεται μία ακαταμάχητη νέα κινηματογραφική εκδοχή του εμβληματικού έργου της Τζέιν Όστεν «Λογική και Ευαισθησία»: μία γοητευτική, πνευματώδης και οικεία σε όλους μας ιστορία αγάπης και αδελφικής σχέσης, με πρωταγωνίστριες τις Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς και Εσμέ Κριντ-Μάιλς.

{https://youtu.be/0iwei1zu9UQ?si=5ROUpZaEbU7IzjAM}

Street Fighter

Το 1993, οι αποξενωμένοι Street Fighters Ryu (Andrew Koji) και Ken Masters (Noah Centineo) επιστρέφουν στη μάχη όταν η μυστηριώδης Chun-Li (Callina Liang) τούς προσλαμβάνει για το επόμενο Παγκόσμιο Τουρνουά Street Fight, μια βίαιη σύγκρουση πεπρωμένου και οργής. Αλλά πίσω από αυτή τη μάχη κρύβεται μια θανατηφόρα συνωμοσία που τους αναγκάζει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον και τους δαίμονες του παρελθόντος τους. Και αν δεν το κάνουν, το παιχνίδι τελειώνει!

{https://youtu.be/mq0NNeprlqY?si=On1MwGFWDEa3ViQf}

Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι

Η Όλι, η ατρόμητη δίχρονη κόρη της Σάρα και του Ταντ, τον έχει μεταμορφώσει σε υπερπροστατευτικό πατέρα, ενώ ο Μούμια αισθάνεται παραμελημένος λόγω της προσοχής που λαμβάνει η κόρη.

Όταν βρίσκουν το μαγικό λυχνάρι από τις Χίλιες και Μία Νύχτες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Μούμια τού ζητά να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο στο Παϊτίτι του Περού, το 1502, τότε που ήταν νέος και όλοι τον αγαπούσαν. Ο Ταντ, η Σάρα και όλη η ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τον Μούμια στο παρελθόν, πριν αυτός αλλάξει την πορεία της ιστορίας…

Το ταξίδι τους θα τους οδηγήσει πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, από το Περού στην Ελλάδα, και από εκεί βαθιά στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη σπηλιά του Αλί Μπαμπά και των Σαράντα Κλεφτών.

{https://youtu.be/teSvPCHLIug?si=bon22A-mb2Gnc8eM}

Τερατο-Μία (Monster Mia)

Η Τερατο-Μία συμμαχεί με τους συμμαθητές της για να ανατρέψει τα σχέδια του κακού διευθυντή Βαν Βλαντ.

{https://youtu.be/WJ3wGDO4uYY?si=xNgmpV4az8mXp3YZ}

The Social Reckoning

Συμπληρωματικά στην εμπορικά επιτυχημένη ταινία «The Social Network», το πρωτότυπο σενάριο του Sorkin βασίζεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη συγκλονιστική αποκάλυψη της Wall Street Journal με τίτλο «The Facebook Files».

{https://youtu.be/NZPsxfUb5Ao?si=rj3PjXsBeOAwgHll}

Toy Story 5

Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad (φωνή της Greta Lee), ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie. Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο;

{https://youtu.be/6iyoZt_F_6I?si=yB1s9UsyGSKk_ohM}

Βαϊάνα

Στην live-action προσαρμογή της Disney της αγαπημένης, υποψήφιας για Όσκαρ® ταινίας κινουμένων σχεδίων, η Βαϊάνα (Catherine Lagaʻaia) ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ωκεανού και, για πρώτη φορά, ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της Motunui με τον περιβόητο ημίθεο Maui (Dwayne Johnson) σε ένα αξέχαστο ταξίδι για να αποκαταστήσει την ευημερία του λαού της.

{https://youtu.be/klWlUD-NmqU?si=FV1jcEUI0kS57hbu}

Verity

Βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover, αυτό το σαγηνευτικό ψυχολογικό θρίλερ ακολουθεί τη διάσημη συγγραφέα Verity Crawford (Aν Χάθαγουεϊ) και τη Lowen Ashleigh (Ντακότα Τζόνσον), μια συγγραφέα που προσπαθεί να κάνει καριέρα και η οποία μετακομίζει στο απομονωμένο κτήμα των Crawford για να γράψει ως συγγραφέας-φάντασμα για λογαριασμό της Verity.

Αφού η Lowen ανακαλύπτει κάτι που μοιάζει με τις ανατριχιαστικές αυτοβιογραφικές σημειώσεις της Verity, παλεύει με τις ενοχλητικές και διεστραμμένες ομολογίες για τον σύζυγο της Verity, Jeremy προσπαθώντας να διαχωρίσει τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα, τη χειραγώγηση από την έλξη και την ευκαιρία από την εμμονή.

{https://youtu.be/6t_RLB1OQYM?si=z9j_Wlcc_inYaCaB}

Η Πτώση της Φάλαινας

Μετά τον θάνατο του πατέρα του (Josh Brolin), ο Jay Gardiner (Austin Abrams) καταδύεται στα ανοιχτά της κεντρικής ακτής της Καλιφόρνιας αναζητώντας τα λείψανά του και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια αδιανόητη δοκιμασία όταν καταπίνεται από μια τεράστια φάλαινα φυσητήρα, Παγιδευμένος στο κοιλιά του κήτους και με μόλις μια ώρα οξυγόνου να του απομένει, ο Jay συνειδητοποιεί ότι τα σκληρά μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του, ίσως αποτελούν το κλειδί για την επιβίωση και την απόδρασή του από τη φάλαινα.

{https://youtu.be/ZszyXxvHTfs?si=CzyhN2SUcAYYrTWK}

Φτιαγμένος για Εκείνη

Σε ένα απομονωμένο χωριό, μια περιθωριοποιημένη ψαρού, που ζει στο περιθώριο της κοινότητας, αποφασίζει να παραγγείλει έναν σύζυγο από τον τοπικό καλαθοπλέκτη.

Όταν όμως ψάθινος άντρας αποδεικνύεται πολύ πιο εντυπωσιακός, γοητευτικός και ζωντανός απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, η παρουσία του ξυπνά μέσα της μια νέα αίσθηση επιθυμίας, ελευθερίας και αυτοεκτίμησης. Η σχέση τους προκαλεί ζήλια, περιέργεια και αναστάτωση, απειλώντας να τινάξει στον αέρα την ίδια την κοινωνική τάξη του χωριού.

{https://youtu.be/5FXSxf-3WhA?si=wZ-oHkh0HnZagNdz}