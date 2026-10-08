Ο Ρόμπερτ Πάτινσον παίζει στην «Primetime» και τα «Facebook Files» ανοίγουν ξανά.

Έξι νέες ταινίες κάνουν πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, σήμερα Πέμπτη 8 Οκτωβρίου. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, μετά την Οδύσσεια και πριν τον Batman ΙΙ, παίζει στην «Primetime», ο Άαρον Σόρκιν, μετά το «The Social Network», βουτάει στην πολύκροτη υπόθεση «Facebook Files», ενώ η Τζέσικα Τσαστέιν είναι η «Άλλη Μαμά» και σκορπάει ανατριχίλες. Επίσης, προβάλλεται το συνταρακτικό ντοκιμαντέρ ντοκιμαντέρ «Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης».

The Social Reckoning

Συμπληρωματικά στην εμπορικά επιτυχημένη ταινία «The Social Network», το πρωτότυπο σενάριο του Sorkin βασίζεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη συγκλονιστική αποκάλυψη της Wall Street Journal με τίτλο «The Facebook Files».

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Haugen (Madison), μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια του Jeff Horwitz (White), ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου.

Σε σκηνοθεσία Άαρον Σόρκιν, με τους Τζέρεμι Στρονγκ, Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ και μουσική του Αλεξάντρ Ντεσπλά.

{https://youtu.be/NZPsxfUb5Ao?si=nNxwpggSa1lSjkWH}

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Primetime

Το 2006, ο παρουσιαστής της εκπομπής To Catch a Predator, Κρις Χάνσεν (Ρόμπερτ Πάτινσον), ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση.

Όταν το δίκτυο NBC μεταφέρει τον παρουσιαστή Κρις Χάνσεν το 2006 σε μια προνομιακή ζώνη υψηλής τηλεθέασης, ο ίδιος είναι αποφασισμένος να γράψει τηλεοπτική ιστορία. Η πίεση όμως για την τηλεθέαση μετατρέπεται σε ανασφάλεια και υπέρμετρο εγωισμό. Ο Χάνσεν αρχίζει να βλέπει τον εαυτό του ως μυθολογική φιγούρα και εκδικητή που καθαρίζει τον κόσμο από το κακό...

{https://youtu.be/yHddwSXGfCU?si=tOxNwJm1qgpxykrN}

Άλλη Μαμά (Other Mommy)

Από τον παραγωγό Τζέιμς Γουάν, έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου, και την Blumhouse Atomic Monster, το στούντιο πίσω από τα Backrooms και Εμμονή, έρχεται ένα ανατριχιαστικό ταξίδι στον ολοένα και πιο σκοτεινό κόσμο της μικρής Μπέλα, που δένεται με μια μοχθηρή οντότητα που κατοικεί στο σπίτι της και μοιάζει ανατριχιαστικά με την ίδια της τη μητέρα.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσικα Τσαστέιν πρωταγωνιστεί σε διπλό ρόλο, ως μητέρα της Μπέλα αλλά και ως η «Άλλη Μαμά», η ενσάρκωση της μυστηριώδους οντότητας.



Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα Incidents Around the House του Τζος Μάλερμαν (Bird Box), το οποίο βρέθηκε στη λίστα των best sellers των New York Times.

{https://youtu.be/J6EaXtyDR5w?si=-ywOrzwXxfCy5SZf}

Αναγέννηση (Resurrection)

Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι σταματούν να ονειρεύονται για να παρατείνουν τη ζωή τους, κάποιοι "επικίνδυνοι" εξακολουθούν να ονειρεύονται, διαστρεβλώνοντας τον ίδιο τον ιστό του χρόνου.

Ένας νεαρός ονειροπόλος μετενσαρκώνεται μέσα από πέντε εποχές και πέντε διαφορετικά κινηματογραφικά στυλ. Καθώς ο 20ός αιώνας εκτυλίσσεται, μια γυναίκα ακολουθεί τα ίχνη του.

{https://youtu.be/3nX0mCUdX-0?si=BXhznfHOxoX8PWIf}

Γάζα: Η Λωρίδα της Εξόντωσης (Gaza, La Franja del exterminio)

Ένα ντοκιμαντέρ για τη φρικαλέα γενοκτονία. Χωρίς στατιστικά στοιχεία ή σχολιασμό από ειδικούς, προσφέρει μόνο μια «ωμή ανθρωπολογική ματιά» από την καρδιά της Λωρίδας της Γάζας — τη σκληρή βιωμένη εμπειρία των ίδιων των γεγονότων, των βομβαρδισμών και της καταστροφής.

Αποτυπώνει τα απάνθρωπα βάσανα των τραυματιών —κυρίως παιδιών— και όσων έχασαν τα πάντα· τον μαζικό εκτοπισμό και την άφιξη στο καταφύγιο της Ράφα, στον νότο —ένα μέρος που ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί ότι θα ήταν ασφαλές, αλλά το οποίο επίσης βομβαρδίστηκε, σε μια πράξη που συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

Τέλος, καταγράφεται η ελπιδοφόρα άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας, συνοδευόμενη από την όμορφη, γλυκιά φωνή της 16χρονης Νουρ, η οποία τραγουδά ένα ερωτικό τραγούδι για την Παλαιστίνη.

{https://youtu.be/1ypbRJIqaqc?si=ImmCN2PVCd95BuaC}

Ξεχασμένο Νησί (Forgotten Island)

Μια καθηλωτική και συγκινητική ιστορία για δύο κολλητές φίλες που πρέπει να ενωθούν ξανά πριν απομακρυνθούν οριστικά, στο Ξεχασμένο Νησί.

Καθώς γιορτάζουν την τελευταία τους νύχτα μαζί, η Τζο και η Ράισα ανακαλύπτουν μια μυστηριώδη πύλη που τις μεταφέρει στο φανταστικό νησί Νακάλι, γεμάτο μαγικά και μυθικά πλάσματα για τα οποία άκουγαν ιστορίες από τους Φιλιππινέζους συγγενείς τους.

Μερικά από αυτά τα πλάσματα θα γίνουν φίλοι, άλλα εχθροί. Μαζί με έναν καλοπροαίρετο αλλά αδέξιο άνθρωπο-σκύλο (Ντέιβ Φράνκο) και μια μικρή αλλά δυναμική παρέα φίλων, η Τζο και η Ράισα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πιο φοβερό πλάσμα του νησιού (Λέα Σαλόνγκα).

Όταν ανακαλύπτουν ότι το τίμημα για να επιστρέψουν πίσω είναι να θυσιάσουν τις αναμνήσεις ολόκληρης της φιλίας τους, η Τζο και η Ράισα θα αναμετρηθούν με τον χρόνο για να φύγουν από το νησί πριν ξεχάσουν η μία την άλλη για πάντα.