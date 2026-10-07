Ο Γιούαν Μίτσελ έγινε γνωστός από τον ρόλο του ως πρίγκιπας Aemond Targaryen στο House Of The Dragon τη spinoff σειρά του Game of Thrones.

Mπορεί να μην έχει βρεθεί ακόμα ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ στη νέα, επερχόμενη, 26η ταινία του 007, αλλά ίσως να έχει βρεθεί ήδη ο αντίπαλός του.



Αυτό τουλάχιστον λένε οι φήμες που θέλουν τον ανερχόμενο Βρετανό ηθοποιό Γιούαν Μίτσελ να αναλαμβάνει ρόλο κακού στην πολυαναμενόμενη ταινία της Amazon.

Η Amazon εδώ και αρκετό καιρό εργάζεται πάνω σε ένα νέο reboot του Μποντ μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από τον ρόλο, στο τέλος του No Time To Die του 2021. Ο γίγαντας του streaming αγόρασε τα δικαιώματα της σειράς πέρυσι, σε μια συμφωνία που πιστεύεται ότι αγγίζει περίπου το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.



Το στούντιο έχει επιστρατεύσει τον Ντενί Βιλνέβ του Dune στη σκηνοθεσία και τον Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders στο σενάριο της νέας ταινίας, ενώ οι οντισιόν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκονται σε τελικό στάδιο.



Τώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, ο Μίτσελ που έγινε ευρύτερα γνωστός παίζοντας τον πρίγκιπα Aemond Targaryen στο House Of The Dragon τη spinoff σειρά του Game of Thrones του ΗΒΟ– θεωρείται φαβορί για να υποδυθεί τον κακό στην νέα ταινία του 007.

{https://youtu.be/nhSOyStfKxI?si=PC_a5K3SRpdA1A4S}



Μέχρι να επιβεβαιωθούν (ή και όχι) οι παραπάνω φήμες, ο Γιούαν Μίτσελ θα πρωταγωνιστήσει στο νέο ψυχολογικό θρίλερ «Fonda» της βραβευμένης σκηνοθέτιδας Ζιστίν Τριέ (του Anatomy of a Fall).



Εκτός από το χαρακτηριστικό και σκοτεινό ρόλο που παίζει στο House of the Dragon, που φαίνεται να του χαρίζει έξτρα πόντους για μια πιθανή συμμετοχή στο καστ του νέου Μποντ, ο Μίτσελ έχει παίξει επίσης στο The Last Kingdom (2017–2022) ενσαρκώνοντας τον Osferth, τον πιστό και ήρεμο νόθο γιο του βασιλιά Αλφρέδου και στην ταινία του 2023 Saltburn, στο ρόλο του εκκεντρικού φοιτητή Michael Gave.





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