Από τον Αλ Πατσίνο μέχρι τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ο Άντονι Ιπόλιτο έχει το ταλέντο να μεταμορφώνεται σε όποιον θέλει.

Ο Άντονι Ιπόλιτο είδε την ευκαιρία της ζωής του όταν έμαθε ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Πίτερ Φαρέλι ετοίμαζε μια ταινία για την αποφασιστικότητα του Σιλβέστερ Σταλόνε να γράψει και να πρωταγωνιστήσει στο «Rocky».

Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα: Κανείς δεν του είχε ζητήσει να περάσει από δοκιμαστικό για το «I Play Rocky».

«Έτσι, πήρα την πρωτοβουλία να φτιάξω κάποια πράγματα μόνος μου και να τους τα στείλω χωρίς να τους ρωτήσω», είπε ο 27χρονος ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Associated Press ενόψει της περιορισμένης κυκλοφορίας της ταινίας την Παρασκευή (6/11).

Ήταν μια κίνηση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια σελίδα από το βιβλίο της απίθανης ανόδου του Σταλόνε στον κόσμο του κινηματογράφου, αλλά, ο Ιπόλιτο είπε ότι δεν ένιωθε «πραγματικά έτσι εκείνη την εποχή, για να είμαι ειλικρινής. Απλώς ελπίζαμε ότι κάποιος θα το έβλεπε».

Και το είδε ο Φαρέλι ο οποίος πείστηκε από την αρχή. «Έστειλε την κασέτα του και είπαμε, "αυτός είναι ο τύπος"», θυμάται ο σκηνοθέτης. «Είχαμε σκοπό να ξεκίνησουμε μια αναζήτηση σε όλο τον κόσμο, αλλά ποτέ δεν το κάναμε».

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Ο Φαρέλι ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από την ικανότητα του Ιπόλιτο να διακρίνει τον άνθρωπο από την διάσημη κινηματογραφική του περσόνα.

«Αυτός ο τύπος ήρθε πλήρως διαμορφωμένος — ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα γιατί δεν έκανε μια καρικατούρα του Σταλόνε ή του Ρόκι και ήξερε τη διαφορά», εξηγεί ο σκηνοθέτης.

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Από τον Αλ Πατσίνο στον Σταλόνε

Ο νεαρός ηθοποιός είχε ήδη κάποια εμπειρία στο να μπαίνει στα παπούτσια ενός σταρ του Χόλιγουντ. Προηγουμένως είχε υποδυθεί τον νεαρό Αλ Πατσίνο στο «The Offer», τη μίνι σειρά που αφηγείται την παραγωγή της θρυλικής ταινίας «Ο Νονός» του 1972.

Ο Φαρέλι ήταν μεγάλος θαυμαστής του «The Offer», και η αγαπημένη του ερμηνεία ήταν η απεικόνιση του Πατσίνο. Αυτό που δεν είχε συνειδητοποιήσει ήταν ότι ο Ιπόλιτο ήταν ο ηθοποιός πίσω από αυτό.

«Τότε συνειδητοποίησα, 'Ω, αυτός ο τύπος είναι καλός'. Εννοώ, ήξερα ότι ήταν καλός για αυτό που είχαμε, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει σε ποιο βαθμό μπορεί αυτός ο τύπος να μεταμορφωθεί σε ό,τι θέλει», λέει ο Φάρελι.

Και οι δύο ρόλοι είχαν μια παρόμοια πρόκληση: να απεικονίσουν θρυλικούς ηθοποιούς σε καθοριστικές στιγμές της καριέρας τους, πριν η φήμη και η επιτυχία καθορίσουν τις δημόσιες ταυτότητές τους. Χρειαζόταν «να απογυμνώσει τη διασημότητα, κοιτάζοντας πέρα από τις γνωστές φωνές και τις συνήθειες, για να βρει τους ανθρώπους από κάτω».

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Πώς μπήκε στα παπούτσια του Σταλόνε

Για να υποδυθεί τον Σταλόνε, ο Ιπόλιτο εξερεύνησε τις δυσκολίες που διαμόρφωσαν — και τροφοδότησαν — τον ηθοποιό, συμπεριλαμβανομένης μιας δύσκολης παιδικής ηλικίας, περιορισμένης γονικής υποστήριξης και μιας βαθιάς αίσθησης απομόνωσης. Ο Ιπόλιτο περιγράφει τη διαδικασία ως «εν μέρει βουβή με μια δόση εικασίας».

«Προσπαθείς να φανταστείς στιγμές που δεν υπάρχουν στον κινηματογράφο αυτή τη στιγμή», λέει ο 27χρονος ηθοποιός.

Εξίσου πειστική για τον Ιπόλιτο ήταν η αποφασιστικότητα του Σταλόνε. Εδώ είναι ένας ηθοποιός που αγωνίζεται, που φέρεται να απέρριψε προσφορές των 300.000 δολαρίων για το σενάριο του "Rocky" αντί να παραδώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πενήντα χρόνια αργότερα, ο Ιπόλιτο βλέπει αυτό το ρίσκο ως την καρδιά της ιστορίας του Στάλονε: ένας άντρας που ήταν πρόθυμος να ρισκάρει τα πάντα για ένα όνειρο που το Χόλιγουντ ήταν έτοιμο να αγοράσει, αλλά όχι να του επιτρέψει να ζήσει.

«Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κατάφερε να κάνει... και η πεποίθηση που είχε και η δέσμευσή του να δει την ιδέα του μέχρι το τέλος», λέει.

Για την Άννα Σοφία Ρομπ, που παίζει τη Σάσα, την πρώτη γυναίκα του Σταλόνε, η μεταμόρφωση του Ιπόλιτο φαινόταν σχεδόν αβίαστη.

«Ήταν τόσο διακριτικός σε όλο αυτό το θέμα. Τον γνώρισα, και δεν είναι μέθοδος ή κάτι τέτοιο, αλλά είχε αφιερώσει περίπου ενάμιση χρόνο απλά για να μπει σε αυτόν τον ρόλο» περιγράφει η Ρομπ και συνεχίζει: «Έτσι, όταν βρεθήκαμε στο σετ, ένιωθε απλώς φυσικά. Φαινόταν σωστό».

Καθώς η φήμη γύρω από την ταινία αυξάνεται, ο Ιπόλιτο παίρνει την πρώτη του γεύση από τα φώτα της δημοσιότητας που άλλαξε τη ζωή του Σταλόνε. «Ήταν πολύ ικανοποιητικό και καταπληκτικό να βλέπω την ταινία να αγγίζει ορισμένους ανθρώπους», παραδέχεται.

Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν ο ίδιος ο Σταλόνε, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ταινία εκτός από μια συνομιλία που είχε με τον Φαρέλι. Αλλά το έχει δει, όπως δήλωσε στο AP τον Σεπτέμβριο.

«Είναι φανταστικό. Και το παιδί έκανε εξαιρετική δουλειά», έχει πει ο Σταλόνε. «Αυτό είναι τόσο παράξενο. Συνήθως το κάνουν όταν είσαι νεκρός και θαμμένος».

Το I Play Rocky κυκλοφορεί στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου.