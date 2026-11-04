Ξανά νέες βροχές. Ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με νέα τοπικά φαινόμενα θα κυλήσει η Πέμπτη κυρίως σε τμήματα της Δράμας της Καβάλας και του Κιλκίς, ενώ δεν θα λείψουν και βροχές σε Βόλο, Εύβοια, Λαμία και Λιβαδειά. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου και στην Κρήτη, αλλά και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς στα κεντρικά, από 9 έως 17 στα βόρεια και 19 στα νότια της χώρας. Στα δυτικά από 19 έως και 20 βαθμούς και στα ανατολικά νησιωτικά από 14 έως 22 βαθμούς.

Την Παρασκευή έως και το Σάββατο δεν αναμένονται βροχές, ενώ από το βράδυ της Κυριακής θα έχουμε νέα φαινόμενα στα δυτικά. Τη Δευτέρα θα επιμείνουν στα Δυτικά όπως σε Κέρκυρα, Πρέβεζα και Αγρίνιο, ενώ από Τρίτη και μετά και ειδικότερα στις 12 και 13/11 χρειάζεται προσοχή στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων και στις 14 -15/11 σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη.

Αναλυτικά το βίντεο με τους χάρτες του έντονων φαινομένων

{https://www.youtube.com/watch?v=Tmd84RkgSOM}