Ορισμένα από τα νεογνά στη Γάζα παρουσιάζουν πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες, εντείνοντας την ανάγκη για διαγνωστικούς ελέγχους, χειρουργεία και επιμέρους ιατρική φροντίδα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταγράφηκαν 260 περιπτώσεις συγγενών ή γενετικών διαταραχών σε νεογνά μόλις τους πρώτους εννέα μήνες του 2026.

Το νούμερο αυτό αποτελεί ρεκόρ και έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις 184 αντίστοιχες περιπτώσεις που καταγράφηκαν ολόκληρο το 2022.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας Munir al-Bursh περιέγραψε τα νούμερα αυτά ως μία σοβαρή προειδοποίηση υγείας και έκανε έκκληση για ανεξάρτητη διεθνή επιστημονική έρευνα, προκειμένου να καθοριστούν οι αιτίες πίσω από αυτή την αύξηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, 322 περιπτώσεις καταγράφηκαν το 2025, σημειώνοντας μία αύξηση της τάξης του 75% σε σύγκριση με το 2022.

Ο Bursh εξέφρασε την ανησυχία του για την αύξηση αυτή εν μέσω της γενοκτονικής τακτικής του Ισραήλ στη Γάζα, με μεθόδους λιμού, εκτοπισμού και κατάρρευσης των υπηρεσιών υγείας.

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Οι γενετικές ανωμαλίες που έχουν καταγραφεί χρειάζονται ειδική επιτήρηση και φροντίδα και μεταξύ άλλων σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, περιλαμβάνουν χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, άτυπα εξωτερικά γεννητικά όργανα που ενδέχεται να δυσχεράνουν τον προσδιορισμό του φύλου ενός νεογνού, βραχυσμένα άνω άκρα (δηλαδή πιο μικρά αναλογικά με την ηλικία του νεογνού) και τις ομφαλοκήλες.

Η χειλεογναθοϋπερωϊοσχιστία, γνωστή στην καθομιλουμένη ως «λαγόχειλο» είναι μια από τις πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες (εκ γενετής) του προσώπου, η οποία χαρακτηρίζεται από την ατελή σύγκλιση και ένωση των ιστών του άνω χείλους, της άνω γνάθου (φατνίου) και της υπερώας (του ουρανίσκου) κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη.

Ορισμένα από τα νεογνά παρουσιάζουν πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες, εντείνοντας την ανάγκη για διαγνωστικούς ελέγχους, χειρουργεία και επιμέρους ιατρική φροντίδα. Η έρευνα σύμφωνα με το υπουργείο θα διαλευκάνει στους πιθανούς παράγοντες της αύξησης αυτής, όπως ενδεχομένως είναι η κακή διατροφή της μητέρας, η έκθεση σε ρύπους και η διαταραχή της μητρικής φροντίδας, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται ένα παιδί που χρειάζεται φροντίδα και μία μητέρα που ζητά διαβεβαιώσεις» ανέφερε το υπουργείο τονίζοντας την ανάγκη προστασίας των εγκύων, τη διασφάλιση της πρόσβασης σε τροφή, ιατρικές εξετάσεις και ειδικά χειρουργεία για τα νεογνά.

Με πληροφορίες των AlJazeera/Anadolu