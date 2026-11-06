Τηλεοπτικά δίκτυα σε Ιρλανδία και Βουλγαρία έλαβαν απειλητικό email με τίτλο «Μήνυμα προς τη Δύση».

Μετά τις απειλές για βόμβες σε διάφορες πτήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, οι χάκερς έστειλαν ανάλογα μηνύματα και σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε διάφορα ευρωπαϊκά δίκτυα.

Άμεσα εκκενώθηκαν κτίρια και διακόπηκαν τα προγράμματα. Απειλές, μεταξύ άλλων, έλαβε το ιρλανδικό δίκτυο RTE, το βρετανικό Sky, ο ιδιωτικός σταθμός της Nova στη Βουλγαρία. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί Τα προγράμματα του RTE αντικαταστάθηκαν από μουσική και προηχογραφημένα μηνύματα, μερικά από τα οποία διήρκησαν έως και τρεις ώρες.

«Θέλουμε όλος ο κόσμος να μάθει για εμάς, γι αυτό και ένας από τους διαχειριστές μας έχει τοποθετήσει ένα εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριό σας» ανέφερε ένα mail που δέχθηκε η Nova και το ​RTE την Παρασκευή. «Θα εκραγεί σε 45 λεπτά. Το ρολόι χτυπά αντίστροφα». Τα email είχαν τίτλο «μήνυμα προς τη Δύση». Ωστόσο άγνωστο παραμένει ποιος κρύβεται πίσω από τις απειλές αυτές.

Τα emails των RTE και Nova φέρουν την υπογραφή του Mikhail Andropov, με το μήνυμα να αναφέρει πως ο συντάκτης είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τις απειλές στα αεροσκάφη. «Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα είναι ένα μικρό μόνο μέρος του τι θα πρέπει να περιμένει η Ευρώπη στο άμεσο μέλλον» ανέφερε το μήνυμα.

Ο φερόμενος ως συντάκτης του μηνύματος έχει το ίδιο επώνυμο με τον Yuri Andropov, πρώην γ.γ του Κομμουνιστικού κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης ενώ ο τίτλος του μηνύματος στη Δύση, θυμίζει τον τίτλο της βιογραφίας του «Νέα πρόκληση στη Δύση». Ασαφές παραμένει επίσης το αν αυτό ήταν μία ένδειξη ρωσικής εμπλοκής ή μία απόπειρα να δείξουν τη Μόσχα.

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Στη Σόφια, το τμήμα ειδήσεων της Nova, έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εκκένωσαν το κτίριο και το έλεγξαν εξονυχιστικά. Η μετάδοση σε αυτή την περίπτωση δεν διακόπηκε και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στα γραφεία τους. Το προσωπικό επέστρεψε και στα κτίρια του RTE, όταν ολοκληρώθηκε ο τρίωρος έλεγχος τη αστυνομίας.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχαελ Μάρτιν δήλωσε πως οι ομάδες ασφαλείας στην Ευρώπη δεν έχουν καθορίσει ακόμα αν οι απειλές στις πτήσεις και στους οργανισμούς των Μέσων έγιναν από μεμονωμένα άτομα ή πρόκειται γιασυντονισμένη επίθεση. «Απλά καταδεικνύεται πόσο σχετικά απλό μπορεί να είναι να διαταράξει κάποιος και να υποβιβάζει την αρμονική λειτουργία της ασφάλειας μέσω αντισυμβατικών δραστηριοτήτων τέτοιου είδους, που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν αναταραχή και φόβο. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι» δήλωσε στο RTE ο Ιρλανδός πρωθυπουργός όταν άρχισε ξανά το δίκτυο να εκπέμπει.

Με πληροφορίες του Reuters