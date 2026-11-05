«Σήμερα, οι ουρανοί σας θα βαφτούν κόκκινοι» έλεγε email, που φέρεται να έστειλε το ρωσικό ακροδεξιό κίνημα «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», προκαλώντας χάος στις ευρωπαϊκές πτήσεις.

Οι επονομαζόμενοι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» (Fighters of the Male State) φέρεται σύμφωνα με την Ιταλία και τις βουλγαρικές αρχές να έστειλαν email, απειλώντας για βόμβες σε διάφορες πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Εμείς, οι μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα σημειωθεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, οι ουρανοί σας θα βαφτούν κόκκινοι» έλεγε το email, σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται το AFP.

Από τη Δευτέρα τουλάχιστον 28 πτήσεις έχουν δεχθεί απειλές για βόμβες. Σήμερα μόνο υπήρξαν τουλάχιστον 20 απειλές, οι οποίες επηρέασαν αεροδρόμια στις Βρυξέλλες, τη Μαδρίτη, το Μιλάνο, την Πράγα, τη Ρώμη, τη Σόφια και τη Βαρσοβία, μεταξύ άλλων. Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ότι όλα τα περιστατικά ήταν ψευδείς συναγερμοί, καθώς οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας δεν εντόπισαν τίποτα ύποπτο.

Ποιοι είναι οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους

Οι επονομαζόμενοι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Αντιτρομοκρατίας, είναι ένα ακροδεξιό, μισογυνιστικό ρωσικό κίνημα που ξεκίνησε ως μία κλειστή κοινότητα στη ρωσική πλατφόρμα VKontakte. Δημιουργήθηκε το 2016 από τον Ρώσο bodybuilder Vladislav Pozdnyakov και παρέμεινε πολύ αυστηρή στους κανόνες για τα μέλη της. Ωστόσο, δεν άργησε να γίνει ένας χώρος ακροδεξιού μισογυνισμού και αντιφεμινισμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Pozdnyakov αρχικά θέλησε να δημιουργήσει μια πλατφόρμα αφιερωμένη σε αστεία και συζητήσεις γύρω από τις σχέσεις, κυρίως με σκοπό το κέρδος, καθώς τέτοιου είδους περιεχόμενο θα προσέλκυε μεγάλο ενδιαφέρον. Σταδιακά, ωστόσο, η ομάδα εξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό: έναν χώρο όπου η τοξική αρρενωπότητα και το μίσος κατά των γυναικών όχι μόνο κανονικοποιήθηκαν, αλλά μετεξελίχθηκαν σε μια ημι-πολιτική ιδεολογία, την οποία ονόμασαν «εθνική πατριαρχία».

Ο ίδιος ανέλυσε την ιδεολογία του στο μανιφέστο του, όπου παράθετε τις απόψεις του για τις γυναίκες, καθώς και για την οργάνωση της ρωσικής κοινωνίας και πολιτικής. Αν και το μανιφέστο έχει διαγραφεί, ορισμένα αποσπάσματα που έχουν διασωθεί. Σύμφωνα με το μανιφέστο του, το κίνημα εδράζεται στον εθνικισμό, την απόρριψη του πολυπολιτισμισμού και τον ρατσισμό. Πρεσβεύει ιδέες περί υπεροχής των λευκών, υποστηρίζοντας ότι μόνο οι λευκοί, και συγκεκριμένα οι Σλάβοι, έχουν το δικαίωμα να ζουν στη Ρωσία. Το κίνημα αντιτίθεται σφόδρα στο ενδεχόμενο οι Ρωσίδες να συνάπτουν σχέσεις με μη λευκούς άνδρες, καθώς, όπως ισχυρίζεται, κάτι τέτοιο «αλλοιώνει τη γενετική καθαρότητα» του έθνους.

Παράλληλα, εκφράζει ανοιχτά αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ και αντι-φεμινιστικές θέσεις. Αναφέροντας πως τόσο η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα όσο και οι φεμινίστριες θεωρούνται μια ευρωπαϊκή «ασθένεια» που δηλητηριάζει τη Ρωσία και εμποδίζει τη χώρα να οικοδομήσει μια «ορθή» κοινωνία, βασισμένη στις παραδοσιακές αξίες.

Το κίνημα έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των γυναικών. Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις, οι γυναίκες οφείλουν να ανατρέφουν τα παιδιά, να φροντίζουν το νοικοκυριό και να στηρίζουν τους συζύγους τους. Πρέπει να ντύνονται σεμνά, να μην καταναλώνουν αλκοόλ, να μην έχουν σεξουαλικές σχέσεις πριν από τον γάμο, να υπακούουν και να λατρεύουν τους συζύγους τους, καθώς και να «γνωρίζουν τη θέση τους».

Ο Ρώσος blogger προωθούσε την αλλαγή της νομοθεσίας, με στόχο τον αποκλεισμό των γυναικών από κάθε πτυχή της πολιτικής ζωής και τη διαμόρφωση μιας κρατικής πολιτικής που θα προασπίζεται τις παραδοσιακές αξίες.

Τον Δεκέμβριο του 2018 ωστόσο, ο Pozdnyakov καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή υπό το άρθρο 282 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για «πράξεις που στοχεύουν στην ταπείνωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε σχέση με τις γυναίκες». Έναν χρόνο αργότερα η ποινή του ακυρώθηκε.

Το 2019, τέσσερα μέλη του κινήματός του από το Khabarovsk, που είχαν φυλακιστεί το 2017, καταδικάστηκαν και εξτρεμιστικές δράσεις. Το 2020, η διοίκηση της πλατφόρμας Vkontakte απέκλεισε την κοινότητα του Vladislav Pozdnyakovγια υποκίνηση σε βία. Ωστόσο, μέχρι εκείνη την ώρα, το κίνημά του αριθμούσε πάνω από 150.000 χρήστες.

Μετά το μπλοκάρισμα του κινήματός του από τα social media ο Pozdnyakov ξεκίνησε να κοινοποιεί αναρτήσεις στο Telegram, όπου συγκέντρωσε πάνω από 80.000 συνδρομητές.

Τον Ιούλιο του επόμενου χρόνου, το 2021, ο Pozdnikov κατηγορήθηκε ότι ηγείτο μιας καμπάνιας μίσους κατά της Ρωσίδας συζύγου του ενός Νιγηριανού φοιτητή, που πνίγηκε στην προσπάθεια να σώσει έναν κολυμβητή στο Kaliningrad Oblast. Στις 18 Οκτωβρίου του 2021, περιφερειακό δικαστήριο στο Nizhny Novgorod κήρυξε το κίνημα ως εξτρεμιστική οργάνωση και απαγόρευσε τις δραστηριότητές του στη Ρωσία. Ωστόσο η δράση του δεν σταμάτησε.

Νέος στόχος: ο πόλεμος στην Ουκρανία

Το κίνημα του Male State μετατόπισε τη ρητορική του και έγινε από μία διαβόητη μισογυνιστική κοινότητα στη Ρωσία σε έναν από τους κύριους διαδικτυακούς υπέρμαχους του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πόλεμος λειτούργησε ως σημείο συσπείρωσης. Μετά την απαγόρευση στη Ρωσία, τα κανάλια του Male State στο Telegram και ο ίδιος ο Pozdnyakov μετακόμισαν στην Γεωργία και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Πολλοί έλεγαν για τη Σερβία ή το Μαυροβούνιο.

Ωστόσο δεν τελείωσε τη δράση του κινήματος. Απλά μετονομάστηκε σε «Ανδρική Λεγεώνα».

Η ρητορική του μίσους διατηρήθηκε από την ομάδα αλλά περιορίστηκε η δράση του τουλάχιστον μέχρι την έναρξη του πολέμου, που φαίνεται ότι έδωσε νέα πνοή στο ακροδεξιό κίνημα. Από τη ρωσική εισβολή και μετά, ο στόχος της ομάδας άλλαξε από τον μισογυνισμό και άρχισαν οι αναρτήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Υπάρχει ακόμα και ειδικό κανάλι το Shvabra, που καλύπτει ειδήσεις για τον πόλεμο. Σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο της ομάδας είναι η ακραία βία και ο ρατσισμός και συχνά χρησιμοποιεί τη ρητορική των Ναζί, κάνοντας αναφορές σε ύστατη λύση για την Ουκρανία.

Στα σημαντικά στοιχεία της οργάνωσης, είναι το γεγονός πως αν και, κατά τα πρώτα χρόνια, η ομάδα ήταν ανοιχτά αντικυβερνητική, με το σκεπτικό ότι η κυβέρνηση δεν ήταν «αρκετά εθνικιστική», πλέον φαίνεται να τη στηρίζει και να θεωρεί τον πόλεμο σωστή απόφαση. Αντίθετα με άλλα ρωσικά ή ακροδεξιά κινήματα, η Ανδρική Λεγεώνα δεν έχει στόχο να στρατολογήσει κανέναν για να πολεμήσει στην Ουκρανία, αλλά λειτουργεί σαν ένα αρκετά ισχυρό κανάλι, για περαιτέρω διάδοση και εγκαθίδρυση εξτρεμιστικών ιδεών.

Όχι μόνο χρησιμοποιεί υποτιμητική γλώσσα που αποσκοπεί στην απανθρωποποίηση των Ουκρανών, αλλά διαμοιράζει επίσης εξαιρετικά σκληρό περιεχόμενο, το οποίο ενδέχεται να ενισχύσει περαιτέρω την αποδοχή της βίας από τους συνδρομητές. Το κανάλι της Ανδρική Λεγεώνας φαίνεται επίσης να διαδίδει ειδήσεις που συχνά προέρχονται από άγνωστες «πηγές πληροφοριών». Εικάζεται ότι ο Pozdnyakov διατηρεί ή τουλάχιστον διατηρούσε διασυνδέσεις με ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, γεγονός που ενδέχεται να λειτουργεί ως πηγή παραπληροφόρησης.

Στο κανάλι του στο Telegram, ο Pozdnyakov ούτε έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για τις απειλές για βόμβες.

Με πληροφορίες του Guardian/ICCT