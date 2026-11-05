Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση.

Σαν σήμερα το 1956 γεννήθηκε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο μουσικός, τραγουδοποιός και συνθέτης που συνδύασε με έναν μοναδικό τρόπο τη χαρακτηριστική φωνή του με σπουδαίες δημιουργίες.

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, σε ηλικία μόλις 62 ετών, με την απώλειά του να προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ίδιος, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και το τραγούδι.

Σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, και η κόρη του Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η ανάρτηση της κόρης του ανήμερα των γενεθλίων του

Συγκεκριμένα, η κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη, επέλεξε να δημοσιεύσει μία κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με ένα απλό μήνυμα που προέρχεται από στίχους τραγουδιού του καλλιτέχνη.

«Μηχανικά να σε φιλήσω προσπαθώ

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Μα βγαίνω έξω απ' τ' όνειρο με τρόπο ξαφνικό…

5 Νοεμβρίου».

Η Μαρία Κλάρα, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, είχε αναφερθεί στη σχέση της με τον πατέρα της, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «τρυφερό και εκφραστικό πατέρα»:

«Με φώναζε ‘Μαράκι, αστέρι μου, κουκλίτσα μου’, ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς, πολύ εκφραστικός. Με όλο τον κόσμο ήταν πολύ εκφραστικός, δεν φοβόταν μην τον παρεξηγήσουν».