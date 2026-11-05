Βουλευτές της Παραγουάης κατηγόρησαν τον Πένια, ο οποίος μέχρι πέρυσι, ήταν μέτοχος στην εταιρεία που κατείχε την τράπεζα, για σύγκρουση συμφερόντων και ανάρμοστη συμπεριφορά.

Ο πρόεδρος της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά την πολιτική κρίση που ξέσπασε από την κατάρρευση της τράπεζας Ueno, που συνδέεται με το πρόσωπό του.

«Θέλω να απολογηθώ στους πολίτες για το αν απέτυχα σε κάποια στιγμή» λέει σε βίντεο που μεταδόθηκε στα social media. «Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να προδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε» πρόσθεσε.

Η πολιτική κρίση που οδήγησε στην παραίτηση

Η πολιτική κρίση στην Παραγουάη ξέσπασε όταν η τράπεζα Ueno, μπήκε σε διαδικασία αφερεγγυότητας, γεγονός που οδήγησε στην αναστολή όλων των δραστηριοτήτων της. Βουλευτές της χώρας κατηγόρησαν τον Πένια, ο οποίος μέχρι πέρυσι, ήταν μέτοχος στην εταιρεία που κατείχε την τράπεζα, για σύγκρουση συμφερόντων και ανάρμοστη συμπεριφορά.

{https://x.com/visegrad24/status/2118388442228736386}

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Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του. Η παραίτησή του ωστόσο ακολούθησε αφού το κογκρέσο της χώρας ψήφισε υπέρ της παραπομπής του σε δίκη. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο X, ο Πένια είπε ότι οδηγήθηκε στην απόφαση της παραίτησής του για να προστατεύσει την σταθερότητα, την κοινωνική ειρήνη και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η τράπεζα Ueno ανακοίνωσε πως έχει περίπου 3 εκατ. πελάτες, ίσιο με σχεδόν το 60% του πληθυσμού της Παραγουάης. Διαχειρίζεται τις συντάξεις και άλλα δημόσια funds, τα οποία κατασχέθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα, ενώ εκατομμύρια πελατών πλέον δεν έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Οι πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαδηλώνοντας και ζητώντας την παραίτηση του Πένια. Έχει οριστεί νέος πρόεδρος στην Κεντρική Τράπεζα της Παραγουάης, και το Κογκρέσο ενέκρινε μια διαδικασία για την αποζημίωση των καταθετών. Ο Πένια κέρδισε τις εκλογές το 2023 εκπροσωπώντας το κυβερνών συντηρητικό Κόμμα Κολοράντο της Παραγουάης, επικρατώντας του κεντροαριστερού αντιπάλου.

Με πληροφορίες του BBC/Guardian