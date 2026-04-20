Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι κερκίδες του «Osvaldo Dominguez» στην Παραγουάη.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στο «classico» της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολίμπια και στη Σέρο Πορτένιο, όταν τα άγρια επεισόδια στις κερκίδες οδήγησαν στην διακοπή της αναμέτρησης στο 30ο λεπτό.

Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου διακρίνονται μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στους οπαδούς της Σέρο και της αστυνομίας, με τις Αρχές να κάνουν χρήση χημικών προκειμένου να διασπάσουν το πλήθος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλιμακωθεί η ένταση, με την αστυνομία να καταφεύγει στη χρήση σφαιρών από καουτσούκ.

Αστυνομικοί και οπαδοί τραυματίστηκαν, με τον ακριβή αριθμό να μην ανακοινώνεται. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι ήταν στο 0-0 την στιγμή της διακοπής. Η πρωτοπόρος Ολίμπια ηγείται στην βαθμολογία του πρωταθλήματος Παραγουάης με 39 βαθμούς, ενώ η Σέρο Πορτενό έχει συγκεντρώσει 33 βαθμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πάγκο των φιλοξενούμενων ήταν ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη, Χουάν Ιτούρμπε.

Δείτε βίντεο από τις συμπλοκές

{https://x.com/xalertnow/status/2046009281930051774}

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2046016836383166700}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/nanduti/status/2046171659170673013}

{https://x.com/lari_riquelme/status/2045983569873424887}