Την Παρασκευή θα γίνει νέα συνάντηση του πρωθυπουργού του Βελγίου με τον βασιλιά, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την παραίτησή του.

Έκκληση για πολιτική σταθερότητα απηύθυνε ο βασιλιάς του Βελγίου, Φελίπε μετά την υποβολή παραίτησης του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ το πρωί της Δευτέρας καθώς απέτυχε στη συμφωνία για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό του 2027.

Ο βασιλιάς είπε ότι θα θέσει την παραίτηση σε αναμονή καθώς θα διεξάγει συνομιλίες τις επόμενες μέρες με τα κόμματα που εμπλέκονται στον ομοσπονδιακό συνασπισμό.

Κάλεσε όλα τα κόμματα να δεχθούν την πολιτική ευθύνη, τονίζοντας πως το Βέλγιο δεν μπορεί να αντέξει μια παρατεταμένη πολιτική κρίση στην παρούσα φάση.

«Ο βασιλιάς εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες προκλήσεις. Υπό το πρίσμα της έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και των σημαντικών οικονομικών προκλήσεων, η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια μιας παρατεταμένης πολιτικής κρίσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το παλάτι.

Ο Ντε Βέβερ αποφάσισε να επισκεφθεί τον βασιλιά μετά από ένα σαββατοκύριακο ανεπιτυχών διμερών συναντήσεων με τους υπουργούς του. Οι συνομιλίες ανεστάλησαν όταν το φλαμανδικό κόμμα των σοσιαλιστών δημοκρατών, Vooruit, των Φλαμανδών Χριστιανών δημοκρατών, CD&V και των γαλλόφωνων κεντρώων, Les Engagés, ζήτησαν σύμφωνα με πληροφορίες, αύξηση στους φόρους για τους «πιο εύρωστους οικονομικά ώμους», κάτι στο οποίο αντιτίθενται σθεναρά το κόμμα MR των Γαλλόφωνων φιλελεύθερων και το N-VA των Φλαμανδών εθνικιστών.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου έφτασε στο παλάτι περίπου στις 9:30 το πρωί όπου είχε συάντηση με τον βασιλιά για μία σχεδόν ώρα και αποχώρησε περίπου στις 11 το πρωί.

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Αν ο βασιλιάς Φελίπε αποδεχθεί την παραίτησή του θα πρέπει να προκηρυχθούν νέες εκλογές.. Ωστόσο, ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης, με βάση την ισορροπία δυνάμεων που προέκυψε από τις προηγούμενες εκλογές, θα μπορούσε επίσης να αποτελεί μία επιλογή.

Στο παρελθόν βέβαια, οι κυβερνήσεις συνέχιζαν τις συνομιλίες ακόμα και μετά την παραίτηση. Αυτό σημαίνει ότι σύμφωνα με το σύστημα του Βελγίου, είναι ακόμα πιθανό να υπάρξει συμφωνία μέχρι την προθεσμία της Τρίτης για τον προϋπολογισμό και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της χρήσης των προσωρινών προϋπολογισμών.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου θα επισκεφθεί εκ νέου τον βασιλιά την Παρασκευή, οπότε και εκείνος θα έχει την τελική απόφαση για το αν θα αποδεχθεί την παραίτησή του ή όχι.

Με πληροφορίες του Brussels Times