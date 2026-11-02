Τα πρώτα αεροσκάφη τάνκερ και τα πρώτα αεριωθούμενα μεταγωγικά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπεγράφη η συμφωνία της Ελλάδας με την Πορτογαλία, με την οποία η Πολεμική Αεροπορία θα αποκτήσει για πρώτη φορά αεροσκάφη- τάνκερ. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση τριών KC-390 EMBRAER, με την option απόκτησης άλλων τριών.

Τη Δευτέρα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Νούνο Μέλο, ο οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Μετά τη συνάντηση, παρουσία των δύο υπουργών, ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο γενικός διευθυντής Εξοπλισμών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας, Αντόνιο Ζοσέ Μπαπτίστα, υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία για τα 3+3 αεροσκάφη τύπου KC-390 EMBRAER.

Δένδιας: Τεράστιο πλεονέκτημα η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού

Στις κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε τις δύο πρωτιές που σηματοδοτεί αυτή η αγορά για την Ελλάδα: είναι η πρώτη φορά που η χώρα αποκτά αεριωθούμενο μεταγωγικό αεροσκάφος. Και επίσης, είναι η πρώτη φορά που θα διαθέτει αεροσκάφος- τάνκερ, που θα ανεφοδιάζει στον αέρα σε πρώτη φάση τα Rafale και τα Mirage και σε ένα χρόνο τα F-16.

«Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει τρόπος με τον οποίο να υπογραμμίσω το τι τεράστιο πλεονέκτημα δίνει στα μαχητικά μας αεροσκάφη αυτή η δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού. Πολλαπλασιάζει τον χρόνο που μένουν στον αέρα, οριοθετεί πλέον τον χρόνο παραμονής του αεροσκάφους στον αέρα, επί τη βάσει, στην πραγματικότητα, της αντοχής του χειριστή. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε το αεροσκάφος προσγειώνεται μόλις τελειώσουν τα καύσιμά του», εξήγησε ο Νίκος Δένδιας, ενώ σημείωσε ότι η Πορτογαλία θα μεταφέρει στην Ελλάδα την τεχνογνωσία και θα βοηθήσει στην εκπαίδευση των πιλότων.

«Η εισβολή στην Κύπρο δεν θα μπορούσε να συμβεί»

Θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία των αεροσκαφών- τάνκερ, ο Νίκος Δένδιας έφερε ένα παράδειγμα. «Αν η Ελλάδα είχε αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα των μαχητικών μας αεροσκαφών, η εισβολή στην Κύπρο το 1974 δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και δεν θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί το προγεφύρωμα της εισβολής», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

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Στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι η συνεργασία της Ελλάδας με την Πορτογαλία θα αναπτυχθεί επίσης στα θαλάσσια drones, «στη δημιουργία σκαφών που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως drone carriers και επίσης σκαφών-αεροσκαφών τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως drone killers», ενώ σημείωσε ότι θα υπάρξει σύμπραξη και στο θέμα των δορυφόρων.

Ενημέρωσε την Πορτογαλία για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νούνο Μέλο, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Πορτογάλο υπουργό για τα ζητήματα που αφορούν στο Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS και «την ιδιόρρυθμη, για να την πω με τον πιο κομψό τρόπο, αντίληψη της Τουρκίας για το Δίκαιο της Θάλασσας στην περιοχή μας, σε σχέση μάλιστα με την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου και την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου».

Εξάλλου, οι δύο υπουργοί έκαναν «εκτενή συζήτηση» για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, «που επιβάλλει τη βοήθεια του ενός στον άλλον στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και του άρθρου 42/7 των Ευρωπαϊκών Συνθηκών, που επιβάλλει τη βοήθεια του ενός στον άλλον στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μας οικογένειας».