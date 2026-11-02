Απομακρύνεται το ενδεχόμενο άμεσου προσδιορισμού εκδίκασης της υπόθεσης.

Νέος κύκλος ερευνών αναμένεται για την πολύκροτη σύμβαση 717, που αφορά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, εκεί που όλοι ανέμεναν ότι η υπόθεση βρισκόταν ένα βήμα πριν το ακροατήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης έκρινε ως αναγκαία η Ευρωπαία εντεταλμένη Εισαγγελέας Εφετών Ελένη Σίσκου, διαφωνώντας με την περάτωση της έρευνας σε αυτό το στάδιο, χωρίς να διενεργηθούν κάποιες επιπλέον ανακριτικές ενέργειες. Για το λόγο αυτό, επέστρεψε τη δικογραφία στην συνάδελφό της, Ευρωπαία Εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου προκειμένου να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες.

Έτσι, αν και οι σχετικές πληροφορίες, έφεραν την υπόθεση να οδεύει προς το ακροατήριο, αυτό όχι μόνο δεν έγινε αλλά είναι άγνωστος πλέον ο επιπλέον χρόνος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή της. Οι προβλέψεις μάλιστα δεν μπορεί να είναι ευοίωνες, εάν κάποιος σκεφτεί ότι η έρευνα για την επίμαχη σύμβαση είχε ξεκινήσει, ξεκίνησε λίγους μήνες πριν την τραγωδία των Τεμπών.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων της ΕΡΓΟΣΕ, που έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο της κεντρικής δίκης των Τεμπών είχαν καταθέσει αίτημα να "μεταφερθούν" στην δίκη για την 717.

Το αίτημα δεν έγινε δεκτό από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.Επίσης η έτερη δίκη με κατηγορούμενο πλέον έναν ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έχει αναβληθεί επ’ αόριστον «μέχρι την περάτωση της ανάκρισης και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης» για την υπόθεση της σύμβασης 717.

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Μετά την εξέλιξη αυτή, φαίνεται πάντως πως οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που επέκριναν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα για τους χειρισμούς της στην υπόθεση δικαιώνονται...