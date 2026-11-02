Από σήμερα έξω από την περίφραξη του κτιρίου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη υπάρχουν 57 φωτογραφίες των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Από το πρωί γονείς και συγγενείς θυμάτων ανέβαζαν στην περίφραξη τις φωτογραφίες των ανθρώπων, που σκοτώθηκαν το 2023, όταν δύο τρένα κινούνταν επί 12 ολόκληρα λεπτά στην ίδια γραμμή, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν.

Διαρκές και προδιαγεγραμμένο έγκλημα

Πρώτος κατέθεσε στη σημερινή, 46η συνεδρίαση ο Βαγγέλης Βλάχος, αδερφός του 34χρονου Βάιου.

«Ο αδερφός μου ρωτούσε τον πατέρα μας όταν ήταν μικρός αν η διαφορά ηλικίας των 4 χρόνων που είχαμε μεταξύ μας θα μειωθεί. Ήθελε να μεγαλώσει , ήθελε εκείνος να είναι μεγαλύτερος.

Όταν βλέπω την ηλικία του 34 ετών στο μνήμα του πονάω. Θα ήθελα να έχω σκοτωθεί εγώ αντί για εκείνον και τότε η διαφορά ηλικίας μας θα ήταν μηδέν. Θα με έφτανε»... είπε μεταξύ άλλων σε μία σπαρακτική κατάθεση που αφορούσε στον αδερφό του και τη σχέση τους, στο δυστύχημα, στην αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, στην παντελή απουσία συστημάτων ασφαλείας καθώς και στις αιτίες της πυρόσφαιρας και της φωτιάς , γνώση που προέκυψε μετά από πολυετή έρευνα του ίδιου και της οικογένειας του.

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Ο Βαγγέλης Βλάχος μίλησε στην κατάθεση του για ένα «διαρκές και προδιαγεγραμμένο έγκλημα».

Αναφέρθηκε σε ότι αφορά την κατάσταση του σιδηροδρόμου σε μία «ανασφαλή κανονικότητα» και πρόσθεσε: «Από το 2019 και μετά η κυκλοφορία γινόταν χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας. Ακόμα και στην προσπάθεια τους να μας πείσουν για τον Κανονισμό Κυκλοφορίας ,στα ηχητικά που υπάρχουν στη δικογραφία φαίνεται ότι δεν τηρούσαν τίποτα. Καμία σοβαρή επικοινωνία. Η κατάσταση που αποτυπώνεται εκείνη τη μέρα και μετά ήταν ένα διαρκές και προδιαγεγραμμένο έγκλημα».

Το μπάζωμα

Στο πλαίσιο της κατάθεσης του αναφέρθηκε και στην αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος.

«Θυμάμαι ακόμα το τηλεφώνημα του πατέρα μου . Ήταν 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας (Σημ. ο κ. Βλάχος ζει και εργάζεται στην Αργεντινή) και μου εξήγησε σε λίγες γραμμές ότι κάτι έγινε με τον αδερφό μου. Η κοπέλα του ήταν μαζί του στο τρένο και βρέθηκε στην Εντατική οπότε δεν μπορούσαν να μάθουν τί έγινε και πού είναι ο Βάιος. Δεν ήταν κανείς να τους ενημερώσει εκεί. Στα Τέμπη όμως μέχρι εμείς να μάθουμε, είχε ήδη γίνει το πρώτο ΣΟΟΠ. Είχαν αποφασίσει να βγάλουν σκαπτικά και να αλλοιώσουν τον τόπο . Η πρώτη εικόνα που θυμάμαι να βλέπω ήταν λεωφορεία της Hellenic να παίρνουν επιβάτες. Εκεί πίστεψα ότι θα δω τον αδελφό μου. Λίγες ώρες μετά και αφού είχα δει όλα τα λεωφορεία και δεν είδα τον Βάιο, πήρα τον πατέρα μου. Σε εκείνο το σημείο είχε γίνει ήδη και το δεύτερο ΣΟΟΠ.

Ήταν σε αυτό υπουργοί και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπ. Πατέρας Ελπίζω κάποια στιγμή να μας πούνε τι αποφάσισαν σε εκείνα τα ΣΟΟΠ.

Τηλεφωνούσα για πληροφορίες και δεν μου έδιναν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Ο πατέρας μου μού είπε το εξής που δεν θα ξεχάσω ποτέ: «θα κάτσω σε μια γωνιά και θα περιμένω τους σάκους μήπως αναγνωρίσω τον σωματότυπο του Βάιου»...

Μου ζήτησε να ψάξω και του το υποσχέθηκα. Αυτό ακριβώς κάνω όλα αυτά τα χρόνια με μεγάλο κόστος, προσωπικό και οικογενειακό .

Περιέγραψε την κατάσταση του τόπου του δυστυχήματος όταν ήρθε στην Ελλάδα, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα:

«Περίμενα όταν πήγα στον τόπο ότι θα δω κάτι. Και είδα τον τόπο αγνώριστο. Έκλαιγα και άρχισα να φωνάζω ποιος το έκανε αυτό εδώ;!» Η μητέρα μου ρωτούσε τον Αγοραστό στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην αρχή αρνούνταν τα πάντα και μετά της είπε ότι εκτελούσε εντολές...Κανείς μας δεν φανταζόταν τότε ότι θα είχαν αλλοιώσει τα πάντα. Την ώρα της ταφής έχουμε το μέιλ Τριαντοπουλου για το κόστος της αλλοίωσης. Όσο εμείς θάβαμε τους ανθρώπους μας κάποιοι άλλοιωναν τον χώρο. Πήγαμε ΑΤ Τεμπών και εκεί μυρωδιά λάσπης και υγρασίας».

Έλαια σιλικόνης

Ο κ. Βλάχος στην κατάθεση του αναφέρθηκε στην απουσία συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και εξήγησε ότι από την έρευνα που διεξάγει μετά το δυστύχημα η πυρόσφαιρα και η φωτιά προέκυψαν από τα έλαια σιλικόνης.

Συγκεκριμένα, «αν κάτι με ενδιαφέρει πέρα από την καταδίκη των ενόχων είναι να μην επαναληφθεί και να μην κινδυνεύσει κανείς άλλος. Είναι όλα στη δικογραφία. Με μια απλή ανάγνωση και μικρή εξοικείωση των όρων θα διαβάσει κάποιος ότι πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί τα έλαια να γίνουν σπρέι . Επίσης στους κανονισμούς γίνεται αναφορά για εξωτερικό ηλεκτρικό τόξο και επισημαίνεται ότι οι μετασχηματιστές δεν πρέπει να τοποθετούνται χαμηλά αλλά ψηλά και όπου υπάρχουν μετασχηματιστές απαγορεύεται να βρίσκονται εργαζόμενοι. Ήταν γνωστοί σε όλους οι όροι. Η πυρασφάλεια είναι κάτι που πρέπει να ερευνηθεί από το δικαστήριο".

Υψηλές ταχύτητες

Συνεχίζοντας την κατάθεση του αναφέρθηκε στις υψηλές ταχύτητες με τις οποίες η Hellenic Train υποχρέωνε τα τρένα να κυκλοφορούν και συμπλήρωσε «Επέβαλαν στα τρένα να πηγαίνουν με μεγάλες ταχύτητες, σήμερα ανεβοκατεβαίνουν μόνο δύο τρένα. Ο αδελφός μου είναι ένα από τα θύματα που απανθρακώθηκαν, βρέθηκε σε στάση πυγμάχου. Ήταν σε ένα βαγόνι στο οποίο οι περισσότεροι επιβάτες γλίτωσαν, οι μισοί βγήκαν ζωντανοί. Το ζήτημα της φωτιάς και της πυρόσφαιρας με απασχόλησε από την πρώτη στιγμή. Εμένα με πείθει η επίσημη εκδοχή με τα έλαια σιλικόνης και το ηλεκτρικό τόξο που υπάρχει στη δικογραφία». Ανέφερε πολλές φορές στην κατάθεση του ότι είναι σημαντικό να μην ξαναγίνει ποτέ ανάλογο δυστύχημα .

Μέχρι τη δικαιοσύνη...

Ολοκληρώνοντας την κατάθεση του ο κ. Βλάχος κατέθεσε την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και στο δικαστήριο και σημείωσε:

«Γράψαμε στο μνήμα του Βάιου κάτι που θα τον αντιπροσωπεύει. Γράψαμε "hasta la justicia siempre". Μέχρι τη δικαιοσύνη για πάντα. Για μένα είναι τιμή που είμαι σήμερα μπροστά σας. Δεν θέλω να καταδικαστεί κανείς αθώος. Θέλω όμως να καταδικαστούν όλοι οι ένοχοι».