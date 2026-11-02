«Η Ευρώπη έχει ανάγκη τη μετανάστευση, αλλά πολιτικά την παρουσιάζει ως απειλή», τόνισε ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς.

Στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη – όπου βρίσκεται στο πλαίσιο περιοδείας του – αναφέρθηκε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984, τονίζοντας πως το Προσφυγικό αποτελεί πρωτίστως ευρωπαϊκό ζήτημα και δεν μπορεί να μετακυλίεται αποκλειστικά στις χώρες πρώτης υποδοχής.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιμετωπίσει το ζήτημα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο άσυλο, αλλά ταυτόχρονα να μην μετατρέπει τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα, σε αποθήκες ψυχών», ανέφερε.

Επισήμανε τρεις βασικές αντιφάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική: την εμπλοκή της Ευρώπης σε πολιτικές που συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση περιοχών ενώ στη συνέχεια οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί αντιμετωπίζονται ως απειλή, την πραγματική ανάγκη των ευρωπαϊκών οικονομιών για εργατικό δυναμικό την ίδια στιγμή που η μετανάστευση παρουσιάζεται πολιτικά ως κίνδυνος και, τέλος, την υιοθέτηση όλο και περισσότερο της ατζέντας της Ακροδεξιάς γύρω από το Προσφυγικό.

«Η Ευρώπη έχει ανάγκη τη μετανάστευση, αλλά την παρουσιάζει ως απειλή»

Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη έχει ανάγκη τη μετανάστευση, αλλά πολιτικά την παρουσιάζει ως απειλή. Σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, και στην Ελλάδα, υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού, γήρανση του πληθυσμού, δημογραφικά προβλήματα και αυξημένες ανάγκες στη φροντίδα, στην αγροτική παραγωγή και στις υπηρεσίες».

Όμως, όπως σημείωσε, το δικαίωμα στο άσυλο είναι αυτοτελές και δεν μπορεί να εξαρτάται από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

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Παράλληλα, προειδοποίησε ότι όταν τα κυρίαρχα κόμματα αντιμετωπίζουν το προσφυγικό αποκλειστικά ως ζήτημα ασφάλειας και αποτροπής, «μετακινούν όλο το πεδίο της δημόσιας συζήτησης προς τις θέσεις της Ακροδεξιάς».

«Η κυβέρνηση έχει πετάξει το μπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες»

Για την κατάσταση στην Κρήτη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Μετανάστευσης, τονίζοντας ότι το βάρος της διαχείρισης μεταφέρεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους εθελοντές.

«Καλείται η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εθελοντές να βγάλουν το φίδι από την τρύπα», και υπογράμμισε «ότι δεν υπάρχει οργανωμένη πολιτική που να εξασφαλίζει κατάλληλους προσωρινούς χώρους υποδοχής, φιλοξενίας και ταυτοποίησης. Είμαι υπέρ της δημιουργίας ασφαλών και νόμιμων οδών μετακίνησης, καθώς και ενός πραγματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού μετεγκατάστασης».

Παράλληλα, τόνισε ότι κάθε άνθρωπος που καταθέτει αίτηση ασύλου πρέπει να έχει το δικαίωμα αυτή να εξετάζεται κανονικά, με πρόσβαση σε μετάφραση, νομική αρωγή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, πρόσθεσε, απαιτείται μια καλά στελεχωμένη Υπηρεσία Ασύλου, με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

«Η κοινωνική αποτυχία είναι το βασικό καύσιμο της Ακροδεξιάς»

Ερωτηθείς για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανέφερε ότι το βασικό της «καύσιμο» είναι η αποτυχία των εφαρμοζόμενων οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

«Ιδιαίτερα η νέα γενιά βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που της στερεί την προοπτική και ένα μέλλον με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, δημιουργώντας οργή και κοινωνική δυσαρέσκεια την οποία επιχειρούν να εκμεταλλευτούν δυνάμεις της Ακροδεξιάς», είπε και πρόσθεσε ότι «η Αριστερά έχει ευθύνη όταν φαντάζει σαν ακόμα μία πολιτική δύναμη που δεν ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες, όταν υποχωρεί στον πολιτικό της λόγο και στρογγυλεύει τις θέσεις της για να γίνει αρεστή».

Όπως είπε, σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος απογοητεύεται και στρέφεται σε δυνάμεις που παρουσιάζονται ως αντισυστημικές, ενώ στην πραγματικότητα υπηρετούν το υπάρχον οικονομικό σύστημα.

«Θέλουμε κοινή δράση, διάλογο και ενότητα προς τις εκλογές»

Σχετικά με τις πολιτικές συνεργασίες, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι προϋπόθεση αποτελούν οι προγραμματικές συγκλίσεις και ένας κοινός στρατηγικός στόχος.

Όπως είπε, με δυνάμεις όπως το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν σημαντικές πολιτικές αποκλίσεις.

«Αν ήταν ζήτημα προσωπικής φιλοδοξίας, θα ακολουθούσαμε τον εύκολο δρόμο, τον δρόμο που σε οδηγεί πολύ πιο εύκολα στη Βουλή και σου εξασφαλίζει μια πολιτική καριέρα με ασφάλεια», ανέφερε.

«Τα ρίσκα που παίρνουμε δεν τα παίρνουμε επειδή είμαστε παράξενοι, αλλά επειδή πιστεύουμε ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι μια Αριστερά που να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να συνδέεται με την κοινωνία».

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η Νέα Αριστερά επιδιώκει τη συνεργασία με δυνάμεις με τις οποίες μπορεί να υπάρξει προγραμματική συμφωνία. «Θέλουμε την κοινή δράση, θέλουμε τον διάλογο, θέλουμε και την ενότητα στην πορεία προς τις εκλογές», είπε.

«Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μη φοβόμαστε τη σύγκρουση»

Ερωτηθείς γιατί ένας απογοητευμένος πολίτης θα έπρεπε να εμπιστευτεί τη Νέα Αριστερά, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στην ακρίβεια, στη συρρίκνωση των πραγματικών μισθών, στην εκτίναξη των κερδών και στη γεωπολιτική εμπλοκή της χώρας.

Έφερε ως παραδείγματα τις θέσεις της Νέας Αριστεράς ενάντια στον κάθετο διάδρομο και στην εξάρτηση από το ακριβό αμερικανικό LNG, καθώς και την ανάγκη σύγκρουσης με τα καρτέλ στην ενέργεια, τις τράπεζες και τα ολιγοπώλια στα σούπερ μάρκετ.

«Χρειάζονται πολιτικές δυνάμεις που να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, να μη φοβούνται να συγκρουστούν, να αναλαμβάνουν πολιτικό κόστος και να έχουν καθαρές πολιτικές θέσεις», υπογράμμισε.

Για τη στεγαστική κρίση, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης πρότεινε κατάργηση της Golden Visa, ρύθμιση του Airbnb, πλαφόν στις αυξήσεις των ενοικίων με βάση τις αντικειμενικές αξίες και δημιουργία μηχανισμού κοινωνικής κατοικίας.

Για την ακρίβεια, τόνισε την ανάγκη μείωσης της έμμεσης φορολογίας, των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, μαζί με ουσιαστική παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέναντι σε καρτέλ και ολιγοπώλια.

Για τους μισθούς, υπογράμμισε την ανάγκη επαναφοράς ισχυρών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ενίσχυσης της δυνατότητας των συνδικάτων να υπερασπίζονται τους εργαζόμενους.

«Οι αναμονές είναι ο μηχανισμός ιδιωτικοποίησης της Υγείας»

Τέλος, αναφερόμενος στα σοβαρά προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων της Κρήτης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έθεσε στο επίκεντρο τους χαμηλούς μισθούς και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας για γιατρούς και νοσηλευτές.

Όπως σημείωσε, οι συνθήκες αυτές οδηγούν νέους γιατρούς είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα πολλές προκηρυσσόμενες θέσεις στο ΕΣΥ να παραμένουν κενές.

«Αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς του υγειονομικού προσωπικού και αν δεν δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταρρέει», τόνισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις τεράστιες λίστες αναμονής έναν από τους βασικούς τρόπους έμμεσης ιδιωτικοποίησης της Υγείας, καθώς άνθρωποι που χρειάζονται άμεσα εξετάσεις ή θεραπείες αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώνουν από την τσέπη τους.