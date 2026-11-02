Στο επίκεντρο της απεργίας βρίσκονται τα αιτήματα για άμεση υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛόλης της χώρας, διεκδικώντας την υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Η κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, με τα ΚΤΕΛ Λιβαδειάς να προειδοποιούν για αρρυθμίες τόσο στα τοπικά δρομολόγια όσο και στις συνδέσεις από και προς την Αθήνα.

Τα αιτήματα των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ

Στο επίκεντρο της απεργίας βρίσκονται τα αιτήματα για άμεση υπογραφή νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις, καθώς και το άμεσο «ξεπάγωμα» των αποδοχών, οι οποίες, σύμφωνα με τους εργαζομένους, παραμένουν καθηλωμένες από το 2009.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι ζητούν τη θωράκιση των θέσεων εργασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Όπως επισημαίνουν οι εργαζόμενοι, οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης οδηγούνται σε αδιέξοδο, ενώ τα 17 χρόνια αναμονής έχουν εξαντλήσει πλέον κάθε περιθώριο υπομονής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η 24ωρη απεργία αποτελεί, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις τους, ένα μέσο πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmkpbglmvzih?integrationId=40599y14juihe6ly}