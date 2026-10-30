Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στην κινητοποίηση για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια, στον Πειραιά.

«Από το λιμάνι του Πειραιά, με τη μεγάλη ιστορία εργατικών αγώνων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει το «παρών» στη διεθνή κινητοποίηση των λιμενεργατών ενάντια στον πόλεμο και τη στρατιωτικοποίηση», τόνισε η Ρένα Δούρου από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, όπου συμμετείχε στις κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων που διεκδικούν αξιοπρέπεια και αντιστέκονται στη μετατροπή των λιμανιών σε κόμβους πολεμικών επιχειρήσεων», σημείωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Απαιτούμε τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και μια ενεργητική, πολυδιάστατη ελληνική εξωτερική πολιτική, με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Τα λιμάνια πρέπει να είναι γέφυρες ειρήνης, χώροι δουλειάς και ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνίας. Να ενώνουν τους λαούς, όχι να γίνονται ορμητήρια πολέμου».

Το παρών, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έδωσαν οι Χρήστος Λαμπρίδης, Μέλος ΠΓ, Δημήτρης Πετράς Μέλος ΠΓ, Ελένη Ευαγγελοπούλου, μέλος ΚΕ, Αριστοτέλης Κάντας, μέλος ΚΕ, Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος, Μέλος ΚΕ όπως και μέλη της ΝΕ και των ΟΜ.

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