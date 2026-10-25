Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για τη συμφωνία μεταξύ της Μονής Σινά και της αιγυπτιακής κυβέρνησης ασκεί η Ρένα Δούρου, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να δώσουν άμεσα στη δημοσιότητα το πλήρες περιεχόμενό της.

Σε δήλωσή της, με τίτλο «Ιστορική συμφωνία σε βάρος της Μονής Σινά», η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αμφισβητεί τον θετικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η συμφωνία από την κυβέρνηση, επισημαίνοντας ότι παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιστορικής Μονής και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της αυτόνομης Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Όρους Σινά.

Η κ. Δούρου υποστηρίζει ότι, παρά τους χαρακτηρισμούς περί «ιστορικής τομής» και «ιστορικής συμφωνίας» από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία και ποιες εγγυήσεις παρέχει για το μέλλον της Μονής, η οποία αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα χριστιανικά μοναστήρια με αδιάλειπτη λειτουργία εδώ και περίπου 15 αιώνες.

Αναλυτικά:

«Για “ιστορική τομή” και “ιστορική συμφωνία” της Μονής Σινά με την αιγυπτιακή κυβέρνηση, κάνουν λόγο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Πράγματι η συμφωνία είναι ιστορική αλλά σε βάρος του αρχαιότερου χριστιανικού μοναστηριού σε αδιάκοπη λειτουργία εδώ και 15 αιώνες.

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Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών οφείλουν να δώσουν άμεσα στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο της συμφωνίας.

Οφείλουν επίσης να απαντήσουν :

• αποδέχθηκαν μια λύση που αφορά κυρίως τη διατήρηση της λειτουργίας της μονής, μετατρέποντας ένα ιστορικό ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε απλή ανοχή χρήσης στο πλαίσιο μιας ετεροβαρούς συμφωνίας;

• πώς διασφαλίζει η συμφωνία τα δικαιώματα της αυτόνομης Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Όρους Σινά;

• πως προστατεύει και αναγνωρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της;

• γιατί στην επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών αλλά και στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών δεν αναφέρεται πουθενά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής;

• τι προβλέπει η συμφωνία για το ποιος θα έχει τα δικαιώματα πάνω στη γη και ποιος τον έλεγχο του υπεδάφους;

• υπήρξαν, ναι ή όχι, πιέσεις προς τους μοναχούς της Μονής για να αποδεχθούν μια συμφωνία της οποίας το περιεχόμενο αγνοούν;

Τέλος τι απαντούν οι κκ Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης στον πρώην Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό, που σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, σημειώνει ότι “δυστυχώς η Μονή 'πουλήθηκε' από την Ελληνική κυβέρνηση στην Αιγυπτιακή με πρόσχημα ψεύτικη δικαστική διαδικασία”;».