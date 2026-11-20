«Τόσο ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και οι υπουργοί έπραξαν το καθήκον τους σε μια κρίσιμη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία» τόνισε ο Κώστας Αρβανίτης.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, ο ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης άδειασε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ για την σύσταση Εξεταστικής για τα κόκκινα δάνεια και τα funds.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν εκτιμά ότι πρέπει όλα να εξεταστούν, ακόμη και η διακυβέρνηση της κυβέρνησης Τσίπρα όλο το διάστημα μέχρι το 2019, ο Κώστας Αρβανίτης απάντησε «εγώ είμαι ευρωβουλευτής, δεν είμαι βουλευτής, οπότε την πολιτική ευθύνη την έχουν οι των Αθηνών στο θέμα αυτό».

Διευκρίνισε ωστόσο ότι «αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ είμαι υπερήφανος για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ '15 -'19 και αναλαμβάνω ουσιαστικά και τα θετικά της και τα αρνητικά της. Δηλαδή το σύνολο της πολιτικής σε μια πολύ δύσκολη μάχη. Και θεωρώ ότι τόσο ο πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και οι υπουργοί έπραξαν το καθήκον τους σε μια κρίσιμη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία».

Διερωτήθηκε ακόμα «υπάρχει θέμα σήμερα σε ό, τι αφορά τα funds; Και βεβαίως υπάρχει θέμα. Αλλά το μεγάλο έγκλημα έχει γίνει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από το '19 και μετά. Και αν θέλουμε να το πάμε, γιατί ο κος Μητσοτάκης παίζει αυτό το παιχνίδι, δηλαδή να δούμε, δεν έχω εγώ ευθύνη, αλλά υπάρχει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Το διαχρονικό των τρένων, το διαχρονικό της δωροδοκίας, το διαχρονικό της διαφθοράς. Πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την ιστορία εξυπηρετεί μόνο τον κύριο Μητσοτάκη. Γι αυτό, πάνω σε αυτό απάντησε και ο υπουργός του».

Στο ερώτημα αν πρέπει να εξεταστεί η περίοδος Τσίπρα με μία πρόταση για εξεταστική που έφεραν υπουργοί που διακυβέρνησαν επί των ημερών του, ο Κώστας Αρβανίτης απάντησε πως πρόκειται για πολιτικό θέμα.

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«Αυτό θα μπορούσε το κόμμα να το ελέγξει στη διαδικασία της διακυβέρνησης, συνολικά το λέω αυτό, σε ποια πράγματα πράξαμε σωστά και ποια όχι; Ποιος θα με κρίνει εμένα; Η κυρία Κωνσταντοπούλου; Εννοώ, εμένα εννοώ ως κυβέρνηση, ο αντίπαλος; Υπάρχει ένα θέμα. Δεν είναι μια ωραία εικόνα αυτή. Δεν θα το ήθελα αυτό το πράγμα» τόνισε.

«Εγώ διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάρει εντολή από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου αρέσουν οι περιφερόμενοι», είπε και υπογράμμισε πως «αλλά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οφείλω να την υπερασπίζομαι:τον υπουργό που ήταν ο Τσακαλώτος, τον υπουργό που ήταν ο Πολάκης, τον υπουργό που ήταν ο Παππάς, τον πρωθυπουργό που ήταν ο Τσίπρας. Συνολική ήταν η ευθύνη στο κάτω κάτω της γραφής... Δεν νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει κάτι να φοβηθεί. Ο αντίπαλος είναι πολύ συγκεκριμένος, το βασικό θέμα είναι ποιον εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή και αν αξίζει ή όχι. Αυτοί που πήραν την πολιτική ευθύνη θα την πάρουν. Εμένα δεν μου πέφτει και λόγος στο κομμάτι του εθνικού κοινοβουλίου. Το βασικό θέμα είναι η επούλωση των πληγών, όχι να δημιουργούμε ζητήματα εσωστρέφειας στο κάτω κάτω της γραφής» δήλωσε.

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