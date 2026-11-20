Sneak preview από το 1ο επεισόδιο του «Extreme Makeover: Home Edition».

Ο Σπύρος Σούλης και η ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition» έρχονται απόψε στις 21:00 και κάθε Παρασκευή στον ΑΝΤ1 αναλαμβάνουν έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό στόχο: να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά κατοικίες μέσα σε μόλις επτά ημέρες, δίνοντας σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες την ευκαιρία για μία νέα αρχή.

Η πρώτη αποστολή του «Extreme Makeover: Home Edition» ξεκινά απόψε με την οικογένεια Καλαϊτζή, που, μετά την ολοκληρωτική ανακαίνιση του σπιτιού της, βλέπει το όνειρό της να γίνεται πραγματικότητα χαρίζοντάς μας δυνατές στιγμές συγκίνησης για τη νέα ζωή που ανοίγεται μπροστά της.

Το «Extreme Makeover: Home Edition» με τον Σπύρο Σούλη κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Με εκατοντάδες συνεργάτες, δεκάδες υποστηρικτές και χιλιάδες προϊόντα, η ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition» καλείται να φέρει εις πέρας ένα πραγματικά πολύ δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί οργάνωση, φαντασία, τεχνογνωσία, αμέτρητες ώρες δουλειάς και, πάνω από όλα, πολλή αγάπη και μεράκι.

Στην extreme team συμμετέχουν η Ειρήνη Πολυχρονίου, πολιτικός μηχανικός, η Εύα Παπασπύρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ο Δημήτρης Μεντές, αρχιτέκτονας, ο Μάριος Γκρόγκος, σχεδιαστής κήπων, η Κωνσταντίνα Ευλογημένου, Set & Interior Designer, η Ιωάννα Κλωνάρη, Interior Designer, ο Αλέξης Παναγακόπουλος, υδραυλικός και ο Νίκος Σταγάκης, ηλεκτρολόγος.

Ο καθένας με τη δική του εξειδίκευση, τις γνώσεις και τη δημιουργικότητά του, συμβάλλει σε μία εντυπωσιακή μεταμόρφωση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής ανακαίνισης. Είναι κυριολεκτικά μία νέα αρχή!

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Όσα θα δούμε στο 1ο επεισόδιο απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Η οικογένεια Καλαϊτζή κατοικεί στα Λιόσια και αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Η Βάσω και ο Άγγελος ζουν με τα δυο τους παιδιά, την Ευτυχία και τον Δημήτρη, σε ένα πολύ παλιό σπίτι με πάρα πολλά προβλήματα, που το κάνουν ακατάλληλο για την υγεία τους.

Οι ανάγκες και τα έξοδα του σπιτιού είναι πολλά και η προσωπική προσπάθεια και εργασία των δύο γονιών δεν αρκεί για να καλύψει τις επισκευές που απαιτούνται για βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης. Η μικρή Ευτυχία ονειρεύεται ένα δωμάτιο με κρεβάτι «πριγκίπισσας» και ο 10χρονος Δημήτρης θέλει ένα δικό του δωμάτιο για να καλεί τους φίλους του να παίζουν. Οι δύο γονείς επιθυμούν μία ανακαίνιση που θα εξασφαλίσει στην οικογένειά τους την υγεία, την ασφάλεια και την ψυχική ηρεμία που πρέπει να προσφέρει ένα σπίτι.

Ο Σπύρος Σούλης και η ομάδα του «Extreme Makeover: Home Edition» αναλαμβάνουν δράση και το όνειρο γίνεται επιτέλους πραγματικότητα!

{https://www.youtube.com/watch?v=nGNdWT2rJ8Q}