Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Ο θάνατος του Στέλιου βύθισε το χωριό στο πένθος. Η Λευκή κατέρρευσε, η Χρυσούλα την κατηγόρησε για την τραγωδία, ενώ ο Γεροδήμος άρχισε να αμφισβητεί το σενάριο του ατυχήματος. Και την ώρα που ο Μήτρος ανακάλυψε πως το χρυσό του φυλαχτό είχε εξαφανιστεί, ο παπάς ετοιμάστηκε να αποκαλύψει στη Λευκή την αλήθεια για τον πατέρα της.

Και απόψε στις 21:00 στο «Κρίνο και Αγκάθι», οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές. Η Λευκή μαθαίνει το μεγάλο μυστικό του Στέλιου και λυγίζει από τις τύψεις, ενώ ο Γεροδήμος διατάζει νεκροτομή και αναβάλλει την κηδεία. Θα αποδειχθεί πως ο θάνατος του Στέλιου δεν ήταν ατύχημα;

Κι ενώ ο Μήτρος ψάχνει πανικόβλητος το χαμένο του φυλαχτό, η Λεμονιά αποφασίζει να ομολογήσει τα πάντα! Θα προλάβει να μιλήσει ή ο Γεροδήμος θα ανακαλύψει πρώτος το στοιχείο που μπορεί να ξεσκεπάσει τον δολοφόνο;

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο «Κρίνο και Αγκάθι»

Ο παπάς αποκαλύπτει στην Λευκή όλη την αλήθεια για τον εικόνα του Άη Γιώργη και το μυστικό του Στέλιου κι εκείνη, πνιγμένη από τύψεις για τη στάση της απέναντι στον πατέρα της, καταρρέει στην αγκαλιά του Μάρκου.

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Όμως, ο θάνατος του Στέλιου πυροδοτεί κι άλλα γεγονότα. Ενώ η οικογένεια Δρογούτη πηγαίνει να ετοιμάσει τον νεκρό για την τελευταία του κατοικία, Μαριγώ και Λαμπρινή αναγκάζονται να εμφανιστούν στο Δρογουταίικο για τον θρήνο κι ο Παναγής επιχειρεί να προσεγγίσει τον Γιάννο.

Παράλληλα ο Πέτρος, που στο μεταξύ έχει μάθει για τον Στέλιο, κατηγορεί ευθέως τον Τριαντάφυλλο για τον χαμό του, ενώ ο Γεροδήμος διενεργεί πλήρη έρευνα και διατάζει επείγουσα νεκροτομή, αναβάλλοντας την προγραμματισμένη κηδεία.

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Κι ενώ ο Μήτρος πανικόβλητος προσπαθεί να βρει το φυλαχτό του πριν από τη χωροφυλακή, η Λεμονιά μην αντέχοντας άλλο αποφασίζει να ομολογήσει η ίδια τα πάντα στον Γεροδήμο, που σκυμμένος πάνω από το πηγάδι βρίσκεται μια ανάσα από το φυλαχτό…