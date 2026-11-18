«Όταν άκουσα το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη ξέσπασα σε κλάματα», δήλωσε ο Κορεάτης.

Πριν από μερικές ημέρες έγινε viral ο Κορεάτης Teahong Kim, ο οποίος τραγούδησε τον «Λογαριασμό» της Κατερίνα Λιόλιου και «έριξε» το διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και likes.

Μάλιστα, η Κατερίνα Λιόλιου έκανε αναδημοσίευση το βίντεό του, με τον ίδιο να δηλώνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένος. Σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», έγινε γνωστό ότι ο Teahong Kim, επέστρεψε με ένα ακόμη βίντεο, αυτή τη φορά τραγουδώντας Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο ίδιος επέλεξε να ερμηνεύσει το «Σαν ήμουν παιδί», που όπως είπε όταν το πρωτοάκουσε ξέσπασε σε κλάματα, χωρίς να ξέρει τον λόγο.

Αργότερα, ενημερώθηκε από φίλους του, που ζουν στην Ελλάδα, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκη έφυγε από τη ζωή και στη συνέχεια ερμήνευσε το τραγούδι του.

Από την Κατερίνα Λιόλιου στον Γιώργο Μαζωνάκη

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο «Πρωινό», ο Κορεάτης δήλωσε ενθουσιασμένος με το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, ξεχωρίζοντας μεταξύ άλλων, ερμηνευτές όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και η Άννα Βίσση.

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Σήμερα, προβλήθηκαν οι νέες του δηλώσεις, με τον ίδιο να αναφέρει: «Δεν ήξερα πολλά για τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν πεθάνει. Όταν πέθανε, είδα πολλά άρθρα γι’ αυτόν εκείνη την ημέρα στο Instagram. Έτσι, ρώτησα τους φίλους μου ποιος ήταν, τι είχε συμβεί και τι άνθρωπος ήταν πριν από όλα αυτά. Στη συνέχεια άκουσα το τραγούδι του. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πραγματικά λυπημένος. Και ένας φίλος μου, μου πρότεινε αυτό το τραγούδι. Όταν το άκουσα απλώς ξέσπασα σε κλάματα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έκλαψα πραγματικά πολύ ακούγοντας αυτό το τραγούδι».

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