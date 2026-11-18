Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές επιζώντων κατά την διάρκεια της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών. Έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε για συμπαράσταση ομάδα πολιτών από τις Σκουριές Χαλκιδικής, που αγωνίζονται ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

Ομάδα πολιτών από τις Σκουριές Χαλκιδικής, που αγωνίζονται ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, βρέθηκε σήμερα στη Λάρισα έξω από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Τα μέλη της ομάδας εξέφρασαν την συμπαράσταση τους και την αλληλεγγύη στους γονείς των θυμάτων και τους τραυματίες Στη σημερινή 49η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατέθεσαν δύο μάρτυρες, επιβάτες και οι δύο επέβαιναν στο Β3 βαγόνι.

«Ήταν σαν να ήμουν σε κλουβί και να με λούζουν μαύρο καπνό»

Πρώτος κατέθεσε ο Ιωάννης Νικολαϊδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν.

«Ένιωσα ένα δυνατό φρενάρισμα για ένα δευτερόλεπτο, κάλυψα το κεφάλι μου, ακολούθησαν κρότοι με τραντάγματα, πρωτόγνωρη εμπειρία, πάρα πολύ δυνατό χτύπημα» ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τη σύγκρουση.

Συνέχισε λέγοντας πως από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο Γολγοθάς τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Υπήρχε έντονος καπνός μέσα στο βαγόνι. Καπνός που σε έπνιγε και ήταν ένα συναίσθημα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν σαν να είσαι σε ένα κλουβί και να σε λούζουν με πυκνό μαύρο καπνό. Λες: «τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου θα τις περάσω χωρίς να μπορώ να κάνω κάτι;». Ήταν ένα συναίσθημα ότι δεν θα ζήσω, ότι θα δω τον θάνατό μου» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ενώ σημείωσε ότι είχε χημικό έγκαυμα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ανέφερε ακόμη, ότι τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν καμμένα, λόγω της φωτιάς και μίλησε για ένα σκηνικό που παρέπεμπε σε πόλεμο.

Απο το δυστύχημα προκλήθηκαν προβλήματα στην όραση του μάρτυρα- οι γιατροί την αποδίδουν σε χημικά εγκαύματα.

«Γιώργο καίγομαι. Καίγονται τα μάτια μου»

Ακολούθησε ο Γεώργιος Λαζαρίδης. Ταξίδευε με τον Νικολαϊδη με τον οποίο είναι φίλοι.

«Ένιωσα μια τρομερή δόνηση, ένα τρομερό χτύπημα. Πιστεύω ότι συνέβη όταν ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε τι γίνεται και επιχείρησε να φρενάρει. Δεχθήκαμε ένα τρομερό χτύπημα, το μεγαλύτερο που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος. Χτύπησα το κεφάλι μου και μπροστά και πίσω και άρχισε να τρέχει αίμα», κατέθεσε αρχικά και πρόσθεσε πως θυμάται μια περίεργη οσμή και ότι δεν ήξεραν αν ήταν όνειρο ή πραγματικότητα .

Κατέθεσε επίσης ότι βγήκε από παράθυρο που έσπασε με έναν άλλο επιβάτη, χρησιμοποιώντας κάθισμα που είχε ξεκολλήσει και πρόσθεσε: «Έψαχνα τον Γιάννη, μετά πο λίγο τον άκουσα. Μου έλεγε «Γιώργο καίγομαι. Καίγονται τα μάτια μου…».Έβγαλα τη μπλούζα μου να σκουπίσω τα μάτια του. Έψαχνα ακόμα και χόρτα με υγρασία για να σκουπίσω τα μάτια του».

Η δίκη συνεχίζεται αύριο με καταθέσεις επιβατών που επέζησαν της τραγωδίας.