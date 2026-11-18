Στην αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, σε στοχευμένες αλλαγές που έρχονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στην ψηφιοποίηση της διαδικασίας προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας επικεντρώθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Τετάρτη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια για καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες αποδίδει ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα.

5.000 περισσότερα δρομολόγια στο Μετρό

Όπως επισήμανε, το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περίπου 5.000 περισσότερα δρομολόγια στο Μετρό, με τον Οκτώβριο να αποτελεί μήνα-ρεκόρ για τη Γραμμή 1 μετά την ένταξη του πρώτου ανακατασκευασμένου συρμού. Την ίδια στιγμή, στα λεωφορεία πραγματοποιήθηκαν περίπου 170.000 περισσότερα δρομολόγια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καθώς με την ανανέωση του στόλου με λεωφορεία σύγχρονης τεχνολογίας βγαίνουν πλέον περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους.

Έρχονται ακόμη 3 λεωφορειακές γραμμές που θα λειτουργούν επί 24ωρο

Ο αναπληρωτής υπουργός στάθηκε επίσης στην αύξηση των πρότυπων λεωφορειακών γραμμών υψηλής επιβατικής κίνησης από 15 σε 20, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου, με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης. Ήδη, στις συγκεκριμένες γραμμές έχει καταγραφεί μείωση των χρόνων αναμονής μεταξύ 12% και 15%. Παράλληλα, προανήγγειλε την ένταξη τριών ακόμη λεωφορειακών γραμμών στην 24ωρη λειτουργία τα Σάββατα, υπογραμμίζοντας τη θετική ανταπόκριση των πολιτών στο μέτρο, που συμβάλλει και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ιδιαίτερα για τους νεότερους. Αναφερόμενος στο ανθρώπινο δυναμικό των αστικών συγκοινωνιών, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι η αύξηση των δρομολογίων προϋποθέτει όχι μόνο περισσότερα και σύγχρονα λεωφορεία, αλλά και περισσότερους οδηγούς. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι ξεκίνησε η λειτουργία της Σχολής Οδηγών της ΟΣΥ, στην οποία εκπαιδεύονται 167 νέοι οδηγοί, οι οποίοι θα ενισχύσουν το συγκοινωνιακό έργο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενίσχυση των ελέγχων κομίστρου στα μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς εντός του 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 6 εκατομμύρια έλεγχοι. Όπως σημείωσε, η ενίσχυση και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελεγκτικού μηχανισμού έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση της εισιτηριοδιαφυγής και στην εμπέδωση της κουλτούρας επικύρωσης του εισιτηρίου.

«Το κομμάτι των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι κομβικό για την καθημερινότητα του κάθε πολίτη και για αυτό τον λόγο γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία αποδίδει σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να βελτιώσουμε αυτή την εικόνα και ο πολίτης να έχει καλύτερες υπηρεσίες. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε ο κ. Κώτσηρας. Σε ό,τι αφορά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι η αυστηρότητα του ισχύοντος πλαισίου είναι αναγκαία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι ήδη καταγράφονται σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Όπως ανέφερε, φέτος μέχρι τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία δυστυχήματα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, προανήγγειλε στοχευμένες παρεμβάσεις σε επιμέρους ζητήματα εφαρμογής του ΚΟΚ, όπως, ενδεικτικά, η παροχή κινήτρου για απόκτηση της κατάλληλης άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγεί όχημα κατηγορίας το οποίο δεν καλύπτεται από την άδειά του. Τέλος, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στη νέα ψηφιοποιημένη διαδικασία προμήθειας πινακίδων κυκλοφορίας, η οποία έχει ήδη θεσμοθετηθεί και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή έως τα τέλη του έτους. Η νέα διαδικασία θα είναι αυτοματοποιημένη και διαφανής, με τους κατασκευαστές να εισέρχονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και τις διαθέσιμες πινακίδες να διατίθενται στις περιφέρειες μέσω ενός οργανωμένου συστήματος αποθεμάτων.