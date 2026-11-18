Στο πλαίσιο της έρευνας, το θύμα αναμένεται να κληθεί να καταθέσει για τα πραγματικά περιστατικά της επίθεσης σε βάρος της.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών κ. Αριστείδης Κορέας, για τη χθεσινή επίθεση κατά νεαρής γυναίκας από αστυνομικό των ΜΑΤ, αμέσως μετά τη λήξη της πορείας για την 53ετή επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας.

{https://x.com/bernabeo2022/status/2122786670785241515}

Όπως εχει καταγραφει σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ο άνδρας των ΜΑΤ φαίνεται να χτυπά αναίτια με γκλοπ μια νεαρή γυναίκα και αυτή να σωριάζεται στο έδαφος με αίματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερευνώμενο αδίκημα είναι αυτό της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, το θύμα αναμένεται να κληθεί να καταθέσει για τα πραγματικά περιστατικά της επίθεσης σε βάρος της.

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Ποινή-χάδι στον αστυνομικό

Σε εξέλιξη είναι η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον αστυνομικό, που έχει καταγραφεί σε βίντεο να τραυματίζει διαδηλώτρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ)».

Δημογλίδου: Δεν δικαιολογείται

Μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι έχει εντοπιστεί βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε βάρος προσώπου, πιθανότατα γυναίκας.

«Ό,τι κι αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση βίας σε βάρος των προσώπων που προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από την πορεία», υπογράμμισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmy42vqgknmx?integrationId=40599y14juihe6ly}