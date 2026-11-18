Μεταξύ των προσώπων που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ερευνών είναι και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων προαναγγέλλει έρευνες στον στενό κύκλο του Τραμπ

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία (Καλιφόρνια), ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, προετοιμάζει το έδαφος για κύμα ερευνών σε βάρος προσώπων από το στενό περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναμένονται δύο δύσκολα χρόνια στην Ουάσιγκτον, καθώς οι Δημοκρατικοί, ενισχυμένοι από το εκλογικό τους αποτέλεσμα, προτίθενται να εντείνουν τον έλεγχο των προσώπων που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο και την κυβέρνησή του.

Ο Γκαρσία πρόκειται να αποστείλει σήμερα, Τετάρτη επιστολές προς τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τους Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τον Στίβεν Μίλερ, τη Σούζι Γουάιλς, την Κρίστι Νόεμ, τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, τον υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς και άλλα πρόσωπα, με τις οποίες θα ζητά τη διαφύλαξη σχετικών εγγράφων και άλλων στοιχείων.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ο Γκαρσία.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο Axios

Ήδη, τουλάχιστον ένας ομοσπονδιακός εισαγγελέας στις ΗΠΑ έχει στραφεί κατά άλλων Δημοκρατικών που έχουν προαναγγείλει την ανάληψη πρωτοβουλιών κοινοβουλευτικού ελέγχου στο νέο Κογκρέσο.

Με πληροφορίες από Axios