«Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πληρώσουν ένα τίμημα που καμία άλλη χώρα δεν έχει πληρώσει μέχρι τώρα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει με σοβαρότητα το ενδεχόμενο το Ιράν να σχεδιάζει επίθεση με «βρόμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Τραμπ έγνεψε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν σχεδιάζει να πυροδοτήσει μια τέτοια βόμβα στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Το εξετάζουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης με φωτογράφους στη Μανίλα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει άμεση απειλή, απάντησε: «Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πληρώσουν ένα τίμημα που καμία άλλη χώρα δεν έχει πληρώσει μέχρι τώρα».

Όταν ρωτήθηκε εκ νέου αν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ελπίζω πως όχι, αλλά αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί πρόκειται για ανθρώπους που είναι τρελοί».

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Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν διέψευσε τις αναφορές με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες».

Το CNN, επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση των εκτιμήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει σχέδια για την πιθανή πυροδότηση βρόμικης βόμβας στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η βρόμικη βόμβα χρησιμοποιεί συμβατικά εκρηκτικά για τη διασπορά ραδιενεργού υλικού. Σε αντίθεση με ένα πυρηνικό όπλο, δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη, μπορεί ωστόσο να διασπείρει ραδιενεργή μόλυνση, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση και έντονη ανησυχία στον πληθυσμό.

Με πληροφορίες από Reuters