Μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής στο gov.gr θα μπορούν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις να καταγγέλλουν περιστατικά διαφθοράς, κακοδιοίκησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και να παρακολουθούν την πορεία της καταγγελίας τους.

Νέα ηλεκτρονική διαδικασία για την υποβολή και παρακολούθηση καταγγελιών σχετικά με περιστατικά διαφθοράς, κακοδιοίκησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων θεσπίζεται με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ρύθμιση προβλέπει τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, μέσω της οποίας πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να καταγγέλλουν προβληματικές πρακτικές δημόσιων υπηρεσιών και να ενημερώνονται για την εξέλιξη της υπόθεσής τους.

Πώς θα λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή

Σύμφωνα με την απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, η νέα εφαρμογή θα αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα εξυπηρετεί την υποβολή καταγγελιών προς τα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλων Ακεραιότητας. Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους λειτουργούν τα συγκεκριμένα γραφεία.

Οι καταγγελίες θα μπορούν να αφορούν περιστατικά διαφθοράς, υπέρμετρες καθυστερήσεις στην ικανοποίηση αιτημάτων, κακή εξυπηρέτηση πολιτών ή ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων. Η πρόσβαση των φυσικών προσώπων θα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr, με χρήση προσωπικών κωδικών και δεύτερου παράγοντα ταυτοποίησης, ενώ αντίστοιχη δυνατότητα προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Η διαδικασία υποβολής προβλέπει την καταχώριση του φορέα και της υπηρεσιακής μονάδας στην οποία αναφέρεται η καταγγελία, της ημερομηνίας του περιστατικού και των στοιχείων των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, εφόσον είναι γνωστά. Ο καταγγέλλων θα μπορεί να περιγράφει το συμβάν και να επισυνάπτει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Με την οριστική υποβολή, κάθε καταγγελία θα λαμβάνει αυτόματα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης και χρονοσήμανση, επιτρέποντας την ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξής της. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και λήψης αιτιολογημένης απάντησης για την εξέταση της υπόθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι γίνεται μετά την υποβολή της καταγγελίας

Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των καταγγελιών αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, ο οποίος θα αξιολογεί τα υποβαλλόμενα στοιχεία και θα διαβιβάζει τις υποθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εφόσον προκύπτουν ενδείξεις πειθαρχικού παραπτώματος, η καταγγελία θα αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στον πειθαρχικώς προϊστάμενο του υπαλλήλου, ενώ σε περιπτώσεις πιθανών ποινικών αδικημάτων θα διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Προβλέπεται επίσης ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και εφαρμογή μέτρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, με κρυπτογράφηση των διαβιβαζόμενων αρχείων και περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία των καταγγελλόντων.