Μόλις ένας ενδιαφερόμενος συμμετέχει στην πλειονότητα των δημόσιων διαγωνισμών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026, κατατάσσοντας τη χώρα στην τελευταία θέση της ΕΕ ως προς τον ανταγωνισμό στις δημόσιες συμβάσεις. Την ίδια ώρα, οι καθυστερήσεις στην ανάθεση των συμβάσεων ξεπερνούν τους έξι μήνες κατά μέσο όρο.

Σοβαρά προβλήματα ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις της Ελλάδας αναδεικνύουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026. Σύμφωνα με την Πλατφόρμα Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (PPDS), το 64,9% των δημόσιων διαγωνισμών στη χώρα πραγματοποιήθηκε με έναν μόνο ενδιαφερόμενο προμηθευτή ή ανάδοχο, ποσοστό που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει σημαντική επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Το 2021, οι διαγωνισμοί με μοναδικό υποψήφιο αντιπροσώπευαν το 42,1% του συνόλου, ενώ το 2026 το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 64,9%, σημειώνοντας αύξηση 22,8 ποσοστιαίων μονάδων. Τα δεδομένα αφορούν περίπου 9.930 διαγωνιστικές διαδικασίες στην Ελλάδα, με προϋπολογισμό άνω των 140.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Οι διαγωνισμοί με μία προσφορά

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στις συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Στους διαγωνισμούς προϋπολογισμού άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ, το ποσοστό εκείνων που προσέλκυσαν μόνο μία προσφορά έφτασε το 82,3%. Αντίστοιχα, στις συμβάσεις αξίας από 500.000 έως δύο εκατομμύρια ευρώ, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 72,8%.

Η ανάλυση ανά τομέα αποκαλύπτει ότι το πρόβλημα συγκεντρώνεται κυρίως σε κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, από τους διαγωνισμούς με μοναδικό υποψήφιο το 2026, το 38,7% αφορούσε την υγεία, το 27,9% τη γενική δημόσια διοίκηση και το 19,6% την εκπαίδευση.

203 ημέρες για την ανάθεση μιας σύμβασης

Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Στην Ελλάδα απαιτούνται κατά μέσο όρο 203 ημέρες από την υποβολή των προσφορών μέχρι την ανάθεση της σύμβασης. Πρόκειται για τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσλειτουργίες του συστήματος δημοσίων προμηθειών.