Ποιους λόγους όμως έχει ο Μητσοτάκης να συμμετάσχει σε τέτοιες διεργασίες;- Και σενάρια για την Προεδρία της Δημοκρατίας- Τι θα γίνει με το Επικρατείας της Χαρ. Τρικούπη;- Δημητριάδης και στην ...Ορεστιάδα!

Καθόλου «αθώο» δεν δείχνει να είναι τελικά το θέμα του Ευάγγελου Βενιζέλου μετά τις αποκαλύψεις για τις συναντήσεις του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη -η μια εξ αυτών με παρόντα και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη στο σπίτι εκ των κορυφαίων επιχειρηματιών της χώρας!

Ο Αντώνης Καρακούσης διαπιστώνει στο «Βήμα» της Κυριακής πως το σενάριο της αδυναμίας σχηματισμού συμμαχικής κυβέρνησης μοιάζει το επικρατέστερο όλων- και συμπληρώνει: «Και τότε μόνο "χρυσές εφεδρείες" σαν αυτή του Ευάγγελου Βενιζέλου, μπορούν να σταθούν στην πολιτική κονίστρα. Ο ίδιος, όπως λένε φίλοι και γνωστοί του, είναι διατεθειμένος να ηγηθεί μιας μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Και γι΄ αυτό, κατά τα φαινόμενα, θα διατηρήσει ακεραία την αυτονομία και την παρεμβατικότητά του».

Το παράδοξο με τον Μητσοτάκη

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος λοιπόν είναι διατεθειμένος να ηγηθεί μιας μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Θεμιτό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πώς εμπλέκεται σε τέτοιες συζητήσεις και διεργασίες;

Σε διεργασίες που έχουν ως στόχο -ή ως παρεπόμενο των εκλογών- ο ίδιος να μην είναι πρωθυπουργός στην κυβέρνηση που θα αναδειχθεί από τις κάλπες;

Τι ακριβώς τρέχει;

Σενάρια για την Προεδρία

Κάποιοι πάντως τρέχουν περισσότερο.

Και θέτουν το σενάριο «Μητσοτάκης πρωθυπουργός- Βενιζέλος Πρόεδρος της Δημοκρατίας»!

Υπενθυμίζουμε ότι στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ο Κ. Μητσοτάκης δεν προτίμησε πάντως τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την Ηρώδη του Αττικού αλλά τον Κωνσταντίνο Τασούλα, σπάζοντας το πρωτόκολλο που ήθελε τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα να προέρχεται από τον αντίπαλο πολιτικό χώρο του κόμματος που κυβερνά.

Ας κρατήσουμε ωστόσο και αυτό το σενάριο, η εποχή είναι ιδιαζόντως πονηρή...

Και το ΠΑΣΟΚ;

Μεταβατική κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον Ευάγγελο Βενιζέλο δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το ΠΑΣΟΚ.

Γνωρίζει τα σενάρια αυτά η Χαριλάου Τρικούπη;

Συμμετέχει στις διεργασίες;

Λογικά δεν μπορεί να μπει σε τέτοια σενάρια, είναι σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.

Αν και το ερώτημα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ αν βρεθεί μπροστά σε τέτοια διλήμματα.

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Πρόταση για το Επικρατείας;

Γράφει και κάτι άλλο ακόμα ο Σύμβουλος Έκδοσης της εφημερίδας «Το Βήμα», ο πολύπειρος Αντώνης Καρακούσης: «Το πιθανότερο είναι δε να μην αποδεχθεί (σσ ο Ευ. Βενιζέλος) πιθανή πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για κατάληψη της πρώτης θέσης στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ».

Προσωπικά δεν είμαστε σίγουροι ότι τέτοια πρόταση θα υπάρξει. Και σε καμία περίπτωση τέτοια πρόταση δεν έγινε έως τώρα.

Δημητριάδης και στον ...Έβρο!

Θυμάστε τη διαφήμιση «Σαράφης στα Τρίκαλα, Σαράφης στα Λάρισα, τώρα και στο Παρίσι;»- ή κάπως έτσι τέλος πάντων;

Έ, τώρα έχουμε και «Δημητριάδης στην Βούλα, Δημητριάδης στη Φλώρινα, Δημητριάδης τώρα και στην Ορεστιάδα».

Υπερδραστήριος ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και ισχυρός άνδρας του Μαξίμου και ανιψιός του Μητσοτάκη. Ο οποίος και μάλλον θα πρέπει να ανησυχεί από την κινητικότητα του Γρηγόρη...