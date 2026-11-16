Ο Μακάριος Λαζαρίδης δεν είναι ο μόνος που τον νοσταλγεί.

Ο βουλευτής Καβάλας Μακάριος Λαζαρίδης το είπε δημοσίως, αλλά δεν είναι ο μόνος στη Νέα Δημοκρατία που εξακολουθεί να θεωρεί επώδυνη την απουσία του Γρηγόρη Δημητριάδη από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, διατηρεί επαφές με βουλευτές, υπουργούς, κομματικά στελέχη και τη νεολαία της παράταξης.

Η πρόσφατη εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ στη Βούλα ήταν ενδεικτική. Ο Λαζαρίδης δήλωσε ευθαρσώς ότι ο Δημητριάδης λείπει. Στην ίδια εκδήλωση, ο Στέλιος Πέτσας μίλησε με θερμά λόγια για τον Δημητριάδη, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο, συνοδοιπόρο και μαχητή. Παρούσα ήταν και η Σοφία Βούλτεψη, ενώ η προσέλευση στελεχών της ΝΔ έδειξε ότι το δίκτυο επαφών του παραμένει ισχυρό.

Τον Νοέμβριο του 2025, στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα στιγμιότυπα από τη συνάντησή του με τον Δημητριάδη. Ο θερμός χαιρετισμός τους, οι αγκαλιές και οι κοινές φωτογραφίες δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Είχε προηγηθεί η κοινή παρουσία τους στην εκδήλωση της Ομάδας Αλήθειας στο ΟΑΚΑ, τον Ιούνιο του 2025. Τον Σεπτέμβριο, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν ξανά στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας, με τον Δημητριάδη να χαρακτηρίζει δημοσίως τον Γεωργιάδη «καλό μου φίλο».

Δεν πρόκειται κατ’ ανάγκην για οργανωμένο εσωκομματικό ρεύμα. Είναι, όμως, αρκετά στοιχεία για να διαπιστώσει κανείς ότι ο Δημητριάδης εξακολουθεί να έχει πολιτική απήχηση στη Νέα Δημοκρατία.

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