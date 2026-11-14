Διαβάζει τις μετρήσεις, άλλαξε υφυπουργό, τον εμπιστεύεται ο πρωθυπουργός.

Μπορεί ο Θόδωρος Λιβάνιος να μην ανήκει στους υπουργούς που διεκδικούν καθημερινά τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου τον εκτιμούν ιδιαίτερα και όσο πλησιάζουν οι εκλογές ο ρόλος του γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρων.

Ο υπουργός Εσωτερικών δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που γνωρίζει όσο λίγοι την εκλογική νομοθεσία και τον μηχανισμό της δημόσιας διοίκησης. Είναι και ένας από τους ανθρώπους που ξέρουν να διαβάζουν πίσω από τους αριθμούς. Με σπουδές στην Πληροφορική και επαγγελματική προϋπηρεσία στην ανάλυση δημοσκοπήσεων, έχει αποκτήσει μια ειδικότητα που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη στην πολιτική.

Δεν είναι τυχαίο ότι συμμετέχει στην αξιολόγηση των δημοσκοπήσεων, των κυλιόμενων μετρήσεων και των ποιοτικών ερευνών, όπως τα περίφημα focus groups. Πρόκειται για έναν άτυπο αλλά ουσιαστικό ρόλο, που τον φέρνει σε συνεχή επικοινωνία με το Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άλλωστε, ο Λιβάνιος γνωρίζει πώς να μεταφράζει τα ευρήματα των ερευνών σε πολιτικά συμπεράσματα.

Και ενώ ενόψει εκλογών το πολιτικό του βάρος ενισχύεται, αλλάζει και η σύνθεση της ηγεσίας του υπουργείου του. Η μετακίνηση του Βασίλη Σπανάκη στο υπουργείο Ανάπτυξης έφερε στο Εσωτερικών τον 37χρονο Βαγγέλη Λιάκο, βουλευτή Δυτικής Αττικής, με διαδρομή στην ΟΝΝΕΔ και γνώση της κομματικής οργάνωσης.

Στο παρασκήνιο συζητείται ότι η χημεία του Λιβάνιου με τον Σπανάκη δεν ήταν η καλύτερη. Αντίθετα, ο Λιάκος περιγράφεται ως ένα πρόσωπο που μπορεί να ταιριάξει περισσότερο με τον τρόπο δουλειάς του υπουργού: νεότερος, με τεχνοκρατικό υπόβαθρο και χωρίς προηγούμενη κυβερνητική θητεία.

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Δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση ότι ο Λιβάνιος ζήτησε ο ίδιος την αλλαγή. Το αποτέλεσμα, πάντως, είναι ότι αποκτά νέο συνεργάτη την ώρα που η δική του επαφή με το πρωθυπουργικό επιτελείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των εκλογών.

Α.