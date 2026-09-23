Απάντηση σήμερα από τον υπουργό Εσωτερικών στη Βουλή.

O ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς έχει κάνει γνωστή την απόφασή του να συμπορευτεί με τον Αντώνη Σαμαρά και γι αυτό ενισχύεται η σημασία της ερώτησης που κατέθεσε στον ΥΠΕΣ θέτοντας θέμα σύγκρουσης συμφερόντων για την Singular logic (λόγω συμβάσεων με το Δημόσιο). Η εταιρεία αυτή υποστηρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών στη συγκέντρωση, επεξεργασία και γρήγορη μετάδοση/παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το 1981.

Οπως πληροφορείται η στήλη, ο Θ. Λιβάνιος αποφάσισε να απαντήσει, στη Βουλή, χωρίς καθυστέρηση (σήμερα εκτός απροόπτου) για να μην αιωρούνται υποψίες. Θα επισημάνει ότι η εταιρεία δεν μετρά ψήφους (αυτό το κάνουν στα εκλογικά τμήματα οι εφορευτικές επιτροπές με επικεφαλής δικαστικούς αντιπροσώπους ενώ το αποτέλεσμα επικυρώνεται από το Πρωτοδικείο) και επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα δόλιας παρέμβασης.

Εδώ και 45 χρόνια...

Α.