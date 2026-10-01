Παρά το αλαζονικό του ξέσπασμα (αν δεν έχετε λεφτά για βενζίνη, πάρτε ΜΜΜ) συναντήθηκε με τον ΥΠΕΣ.

Συνάντηση του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ Σπύρου Κουλκουδίνα με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο δημοσιοποιήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του. Κύριο θέμα ήταν το αίτημα του Δήμου Κατερίνης για χρηματοδότηση νέου Κλειστού Αθλητικού Κέντρου. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Κουλκουδίνα, ο Λιβάνιος έδειξε ενδιαφέρον για το έργο και αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Επομένως, το θέμα που ανέκυψε μετά τις ανεκδιήγητες δηλώσεις του για τους ανθρώπους που υποφέρουν από την ακρίβεια στα καύσιμα, στους οποίους συνέστησε να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θεωρείται λήξαν, δεδομένου ότι ο Λιβάνιος βρίσκεται πολύ κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την Παρασκευή, όταν ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Πιερία, δεν αποκλείεται να δούμε Μητσοτάκη-Κουλκουδίνα δίπλα-δίπλα.

Α.