Με το που μίλησε η Ντόρα για αλαζονεία και καβαλημένα καλάμια, έσπευσε να τη δικαιώσει.

Ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ Σπύρος Κουλκουδίνας, πρώτη φορά εκλεγμένος το 2023, είναι άγνωστος στους περισσοτερους. Δεν είχε προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητα, ούτε για καλό ούτε για κακό, μέχρι που, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, είπε ότι όποιος δεν εχει 10 ευρώ βενζίνη για να πάει στη δουλειά του μπορεί να πάρει τα ΜΜΜ.

Από το Μέγαρο Μαξίμου δεν τον αποδοκίμασαν ούτε τον υποχρέωσαν να ζητήσει συγγνώμη. Ετσι, ο Κουλκουδίνας όχι απλώς δεν προσπάθησε να τα μαζέψει αλλά κατήγγειλε και διαστρέβλωση μέσω αποσπασματικής μετάδοσης.

Όπως όλα δείχνουν, θα κουραστούμε να μετράμε καλαμοκαβαλάρηδες μέχρι τις εκλογές...

Α.