Ζέστη αλλά και βροχές θα έχει το σκηνικό του καρού, για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση Μαρουσάκη.

Ίδιο με τη χθεσινή ημέρα θα παραμείνει και σήμερα, το καιρικό μοτίβο, με τον μετεωορολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να αναφέρει οτι αναμένονται βροχοπτώσεις, οι οποίες θα είναι περισσότερες προς τα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα.

Θερμές μάζες από την Αφρική στη χώρα μας

Η χώρα μας βρίσκεται στον θερμό τομέα της όλης ατμοσφαιρικής ροής με αποτέλεσμα να μας έρχονται συνεχώς θερμότερες αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής. Αυτό θα συμβεί και σήμερα. Σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας, θα δούμε έντονα άστατο καιρό και δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο οι βροχές ή και οι καταιγίδες να εμφανίζουν ένταση.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα οι βροχές θα είναι πιο ήπιες. Θα έχουμε κάποια περάσματα από λίγες τοπικές λασποβροχές, θα επικρατήσει όμως και αρκετή ζέστη, ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και νότια τμήματα, συνοδεία αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι επιμένουν από νότιες διευθύνσεις και θα συνεχίσει να κυριαρχεί ο καιρός του νοτιά για αρκετές ημέρες. Σήμερα θα φθάνουμε σε εντάσεις ακόμη και τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Ο υδράργυρος είναι σε υψηλά επίπεδα στο ξεκίνημα της ημέρας. Οι θερμοκρασίες είναι 6 με 7 βαθμούς, πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τμήματα ο νοτιάς γίνεται καταβάτης, με αποτέλεσμα να λειτουργεί σαν λίβας και να σπρώχνει τον υδράργυρο ακόμα και στους 26 βαθμούς Κελσίου.

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Αύριο που θα αρχίσει να εκτονώνεται η αφρικανική σκόνη αλλά και αυτή η διαταραχή κοντά στο μεσημέρι, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά ακόμη και πάνω από τους 25 βαθμούς και πάλι προς τα ανατολικά και νότια τμήματα. Ο καιρός θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα.

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο έχουμε βροχοπτώσεις.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε σήμερα συννεφιές και ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται μετά και το μεσημέρι και προς τις βραδινές ώρες να δούμε και κάποια περάσματα από λίγες διάσπαρτες λασποβροχές, οι οποίες θα εμφανιστούν και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο λίγο πριν το μεσημέρι και η θερμοκρασία θα φθάσει αύριο ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι νοτιάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις, έως και 7 μποφόρ. Κάνει ζέστη τώρα νωρίς το πρωί.

Στη Θεσσαλονίκη, έχουμε συνθήκες αυξημένης υγρασίας και περιορισμένης ορατότητας, ίσως και κάποιες τοπικές ομίχλες. Οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε λίγες διάσπαρτες βροχοπτώσεις. Ο άνεμος νοτιάς έως και 7 μποφόρ και ο υδράργυρος 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Σάββατο, παραμένουμε στην ίδια ατμοσφαιρική ροή. Ξεχύνεται η θερμή αέρια μάζα, μεταφέρεται αφρικανική σκόνη, λίγες οι λασποβροχές και το κυριότερο χαρακτηριστικό οι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές - 24 με 26 βαθμούς Κελσίου - στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Αύριο Σάββατο, από το απόγευμα και στη συνέχεια θα κκινηθεί με μεγάλη ταχύτητα ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια. Επομένως περιμένουμε μία σύντομη μεταβολή μέσα στην Κυριακή, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές στα ανατολικά και βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι γυρίζουν για λίγο σε βοριάδες μέσα στο Αιγαίο - ακόμη και 8 μποφόρ - και όλη αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου στα ανατολικά και βόρεια, μέσα στην Κυριακή και ακόμη και τη Δευτέρα. Αυτή η πτώση του υδραργύρου θα γίνει αισθητή κατά τη διάρκεια των βραδινών και πρώτω πρωινών ωρών.

Αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία δεν θα κρατήσει για πολύ, μιας και την Τρίτη, επανερχόμαστε στο ίδιο καιρικό μοτίβο και η άλλη εβδομάδα θα είναι σχεδόν η ίδια με αυτήν που ολοκληρώνεται τώρα. Και πάλι θα κυριαρχούν οι νοτιάδες, η υγρασία και οι αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Οι βροχές θα εντοπίζονται πάλι περιμετρικά της χώρας μας, δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο και ίσως στα δυτικά - βορειοδυτικά να έχουν κάποια ένταση.

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